Felipe Mora ha sido un anhelo de U de Chile hace varias temporadas: el delantero dejó un gran recuerdo en el club en 2017 y siempre se ha esperado su regreso. Pues el momento parece ser este, ya que el jugador termina su vínculo con Portland Timbers de la MLS y puede negociar como agente libre.

El futbolista jugará este sábado a las 22:30 horas de Chile su último compromiso con el elenco estadounidense frente a Real Salt Lake, momento en el que dejará de ser parte de la institución.

Se trata de una situación sorpresiva, ya que Mora tenía contrato hasta final de año con al escuadra estadounidense, razón por la que los Azules no pudieron fichar al jugador en enero pasado.

La despedida de Felipe Mora de Portland Timbers

En sus canales oficiales, Portland Timbers dedicó un emotivo video con los goles del chileno y un mensaje al jugador: “Un legado Verde y Oro. Mañana, celebramos el partido final de Felipe Mora en Portland Timbers. Gracias, Pipe“.

A Legacy in Green & Gold.



Tomorrow, we celebrate Felipe Mora's final match as a Portland Timber.



Thank you, Pipe🌲💚 pic.twitter.com/zipJEMkwdu — Portland Timbers (@TimbersFC) July 24, 2026

Felipe Mora dejará Portland con un total de 172 partidos jugados. Hasta el momento registra 53 goles y seis asistencias.

Se ve difícil que U de Chile intente fichar a Felipe Mora

Pese a que la situación parece ideal, es difícil que Felipe Mora fiche en U de Chile. Los Azules ya tienen tres centrodelanteros contratados desde principios de temporada: Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, y si bien los últimos dos no han resultado (en el caso de Rivero casi no ha jugado en el equipo por lesión), hay una inversión que es probable que los universitarios busquen hacerla valer.

Además, queda poco mercado y la idea de Fernando Gago no parece ir en ese lado de la cancha, por lo que es posible que tengan que dejar pasar la oportunidad.