Datos Clave El desmentido de Alexis: “Yo NO he tenido ningún contacto con nadie”, publicó en redes sociales. La frase clave: “No estoy en ningún circo, si volviera a Chile no sería ahora.” Su situación actual: Quedó libre tras no renovar con el Sevilla y analiza sus opciones.

El sueño de la hinchada azul tendrá que esperar. Universidad de Chile lleva años deseando el regreso de Alexis Sánchez, el goleador histórico de La Roja y confeso hincha del club, pero esta vez fue el propio delantero quien frenó en seco los rumores antes de que tomaran más vuelo.

Todo comenzó cuando medios partidarios del cuadro azul instalaron la versión de que el tocopillano habría sostenido conversaciones con la dirigencia de Azul Azul tras quedar libre del Sevilla. La presidenta de la concesionaria, Cecilia Pérez, tampoco negó el interés: “Siempre hay contactos con la secretaría técnica por el seguimiento de jugadores y conversaciones con representantes”, dijo. Eso fue suficiente para que el rumor se disparara.

La respuesta de Alexis Sánchez a los rumores con la U

El atacante de 37 años salió a apagar el fuego directamente comentando con su Instagram, interpelando a un comunicador que había insistido en las supuestas tratativas. “No sé quién eres amigo, pero de dónde sale toda esa información falsa. Yo NO he tenido ningún contacto con nadie”, fue tajante. Y a continuación dejó un mensaje que no da espacio a interpretaciones: “Déjenme tranquilo en casa relax”, acompañado de un emoji de descanso.

El descarte de Alexis de volver a Chile en el corto plazo

La frase más dura llegó al final. “No estoy en ningún circo, si volviera a Chile no sería ahora… GRACIAS”, publicó Sánchez, en lo que suena a un portazo explícito tanto a Universidad de Chile como a cualquier otro club del fútbol nacional en este mercado. El “GRACIAS” en mayúsculas selló el tono del mensaje.

La situación actual de Alexis Sánchez tras el Sevilla

Sánchez no llegó a acuerdo para renovar con el Sevilla y se encuentra libre mientras analiza propuestas desde el extranjero. A sus 37 años, casi 38, el tocopillano dejó claro que su prioridad es seguir compitiendo en Europa o en una liga que considere a su nivel, y que un eventual regreso a Chile no está en sus planes inmediatos, aunque tampoco lo descartó para el futuro.