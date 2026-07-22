Datos Clave Acuerdo cerrado: Valentín Gauthier llega a préstamo por un año con opción de compra desde León. Llegada inminente: El defensor viaja desde Ciudad de México y aterrizaría cerca de las 6:30 AM. El perfil: Zaguero uruguayo de 22 años tasado en 1,5 millones de dólares en Transfermarkt.

Universidad de Chile tiene a su segundo refuerzo. Los azules llegaron a un acuerdo con el defensor uruguayo Valentín Gauthier, de 22 años, quien viajará desde Ciudad de México en las próximas horas para exámenes médicos en Clínica Meds y posterior presentación oficial en el Centro Deportivo Azul. Se espera que arribe cerca de las 6:30 AM.

Según confirmó AS Chile, Gauthier llega a préstamo por un año con opción de compra desde el León de la Liga MX, club al que pertenece su pase. La operación cierra el círculo que abrió el rebote de mercado: el zaguero quedó disponible porque el club mexicano debía liberar un cupo de extranjero, en parte por la presencia de los chilenos Rodrigo Echeverría y Sebastián Vegas en el plantel.

Los números de Gauthier en la Liga MX

En su última temporada con el León, el defensor acumuló 1.210 minutos repartidos en 16 encuentros, cifra que refleja una participación regular en un campeonato exigente. Transfermarkt lo tasa en 1,5 millones de dólares, lo que da cuenta de la proyección que se le ve al central de 1,91 metro de altura, especialista en el juego aéreo y en los duelos individuales.

Los próximos movimientos de la U en el mercado

Desde el CDA confirmaron al citado medio que pueden llegar más refuerzos en este mercado, aunque por ahora ninguna operación está encaminada. La prioridad declarada de Fernando Gago sigue siendo un volante central de jerarquía, posición que el técnico identificó como la gran deuda del plantel para la segunda rueda.