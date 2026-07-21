Datos Clave Sin filtro: La gerencia fue acusada frontalmente de generar “pérdidas económicas y deportivas”, respondiendo con dureza al recordar que los once titulares actuales fueron obra de esta administración. El elegido: Tras semanas de incertidumbre, se destapó el interés real y las gestiones formales por un defensor central de 22 años perteneciente al León de México. Cuenta regresiva: La directiva sinceró que el adiós del fútbol del histórico capitán ya es un tema de conversación formal en los pasillos de La Cisterna.

Se acabó la diplomacia en Universidad de Chile. El gerente deportivo, Manuel Mayo, protagonizó un explosivo punto de prensa donde frenó en seco las críticas hacia su gestión, destapó que negocian contrarreloj el fichaje del zaguero charrúa Valentín Gauthier y confesó que el inminente retiro de Marcelo Díaz ya está sobre la mesa de Azul Azul.

¿Quién es el central extranjero que busca Universidad de Chile?

Para calmar la ansiedad de Fernando Gago y acortar la gigantesca brecha de 12 puntos con Colo Colo, la U necesita jerarquía en el fondo. El apuntado es Gauthier, defensor que el León de México busca ceder urgentemente para liberar un cupo internacional.

“Me atrevo a responder, hemos conversado con su club. No hay nada cerrado, faltan aspectos, pero es uno de los jugadores que nos interesa”, sinceró Mayo. El directivo profundizó en las gestiones, blanqueando la cruda realidad financiera: “El presupuesto de este mercado es mayor al del año pasado, pero la mayor parte de los recursos se utilizó a principio de temporada. Hay que gestionar recursos mediante ventas, préstamos y distintas fórmulas. Hemos estado conversando con otros y analizando, pero hay un interés real del club sobre él y esperaremos a ver si se cierra”.

¿Qué detonó la furia por los criticados refuerzos azules?

La chispa saltó cuando a la gerencia se le enrostró que la mayoría de sus apuestas habían fracasado estrepitosamente, generando una “pérdida económica y deportiva”, salvando apenas a nombres calados como Charles Aránguiz o Eduardo Vargas. La respuesta del ingeniero comercial no se hizo esperar.

“De los once titulares, esta gerencia deportiva los ha contratado a todos. ¿A ti te parece que los once jugadores están todos mal?”, disparó el directivo. Aunque admitió errores pasados, sacó a relucir rendimientos como los de Fabián Hormazábal y Lucas Barrera para desarmar el relato de que su gestión es un desastre.

“Hay muchos errores y aciertos también, porque si no serían todos un desastre los jugadores que juegan en la U y me parece que no es así. Hacemos la autocrítica y otros que sí han funcionado. Así es el fútbol, esperamos equivocarnos cada vez menos”, sentenció, remarcando la obligación inmediata del plantel: “Nos quedan 23 partidos, contando la final de Copa Chile, y la obligación es ganarla. Entendemos que alcanzar el primer lugar depende de nosotros”.

Además, el directivo aprovechó de blindar a Fernando Gago ante las críticas por no disputar duelos preparatorios en el receso: “Fue una decisión 100% del cuerpo técnico y confiamos plenamente en su planificación. Prefirieron privilegiar los entrenamientos por sobre los amistosos para aumentar las cargas físicas”.

¿Cuál es el plan para el retiro definitivo de Marcelo Díaz?

El golpe más emocional para el hincha llegó al abordar el presente de “Carepato”. Mermado físicamente a sus 39 años y con escasos minutos en cancha, el adiós del bicampeón de América es un secreto a voces que la gerencia decidió oficializar, no sin antes rendirle tributo.

“Es un ídolo, no voy a decir acá lo que significa para el hincha de la U. Personalmente, ha sido mi ídolo también de toda la vida, así que siento un cariño especial por él”, confesó Mayo, confirmando las charlas sobre el retiro, pero tirándole la pelota al jugador: “Se ha ganado el derecho a decidir él cuándo retirarse. La decisión que tome, lo responsable es que lo diga él”.

Eso sí, en la U ya preparan su nueva vida de terno y corbata. “Fuera de lo buen jugador que es, es una persona de club, que los que estamos en las oficinas de arriba lo vemos pasearse por todas las oficinas, conversar con distintas áreas. Le encanta estar acá, es su casa”, detalló el gerente, revelando los próximos pasos del volante: “Tiene el curso de técnico, me pregunta muchas cosas sobre la gerencia deportiva, habla mucho con la gente de marketing. Tiene muchas ganas también de viajar y ver cómo trabaja en otros lugares. Tendrá todo el apoyo para la decisión que tome”.