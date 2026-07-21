Datos Clave El protagonista: Se trata del capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz (39 años), quien mantiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El motivo: Los constantes problemas y molestias físicas lo han marginado de las convocatorias, sumando apenas 136 minutos repartidos en ocho encuentros durante la actual temporada. La decisión: Según su círculo íntimo, el mediocampista está evaluando concretamente la posibilidad de retirarse del fútbol profesional a fin de año.

La inminente reanudación del Campeonato Nacional tiene a Universidad de Chile afinando los últimos detalles tácticos, pero en los pasillos del Centro Deportivo Azul el ambiente se ha tensado. Una noticia de proporciones sísmicas sacudió la interna del Romántico Viajero y tiene como protagonista a su gran referente.

El sueño de terminar su carrera en lo más alto vistiendo la camiseta del club de sus amores está chocando de frente con la dura realidad física. Hoy, la opción de un retiro anticipado dejó de ser un simple rumor para transformarse en una posibilidad latente.

¿Por qué Marcelo Díaz evalúa su retiro de la U de Chile?

El principal enemigo del ídolo azul en este 2026 no han sido los rivales, sino su propio cuerpo. A sus 39 años, Marcelo Díaz ha enfrentado una temporada plagada de lesiones que lo han privado de la regularidad y el protagonismo que un jugador de su jerarquía exige.

La información fue revelada por Cooperativa Deportes, quienes confirmaron el complejo panorama. “El dos veces campeón de América con la Roja se mantiene con problemas físicos y, ante la escasa continuidad que ha tenido a lo largo de la presente campaña con la camiseta azul, desde el entorno del jugador contaron que efectivamente está analizando poner fin a su carrera”, detalló la emisora radial.

Aunque el mediocampista sigue trabajando junto al plantel que dirige Fernando Gago, la frustración por no poder estar al 100% lo llevaría a colgar los botines en diciembre de este año, coincidiendo con el término de su actual contrato, para no forzar una máquina que le ha dado todo al fútbol chileno.

Los históricos números y títulos de Marcelo Díaz en su carrera

Si “Carepato” decide hacer oficial su retiro a fin de año, el fútbol chileno despedirá a uno de los mediocampistas más exitosos y talentosos de su historia.

Desde su debut en 2005, el pivote forjó una carrera internacional envidiable que lo llevó a vestir las camisetas de FC Basilea (Suiza), Hamburgo (Alemania), Celta de Vigo (España), Pumas UNAM (México), Racing Club (Argentina), Libertad (Paraguay) y Audax Italiano.

En su impresionante palmarés, Díaz ostenta un total de 15 títulos como profesional, donde destacan sus logros más memorables:

La Generación Dorada: Fundamental en el mediocampo de La Roja para la obtención de las Copas América 2015 y 2016.

Fundamental en el mediocampo de La Roja para la obtención de las Copas América 2015 y 2016. La gloria continental: Pieza clave en la inolvidable Copa Sudamericana 2011 conquistada por la U.

Pieza clave en la inolvidable Copa Sudamericana 2011 conquistada por la U. Dominio nacional e internacional: Suma cuatro torneos de Primera División con la U, tres Superligas de Suiza con el Basilea, y un campeonato de Primera División con Racing en Argentina, entre otros trofeos locales.

Los próximos meses serán vitales para saber si el físico le da un respiro al histórico volante para despedirse en la cancha, o si diciembre marcará el adiós definitivo de una verdadera leyenda de nuestro balompié.