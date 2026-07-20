Datos Clave El afectado: El experimentado defensor Matías Zaldivia arrastra problemas musculares y se mantiene como la gran duda para el fin de semana. El factor de riesgo: El encuentro ante Audax Italiano se jugará en el pasto sintético de La Florida, una superficie dura que eleva exponencialmente el peligro de una recaída mayor. En la tabla: El Romántico Viajero marcha tercero en el torneo con 24 puntos y necesita ganar este domingo para no ceder terreno en la lucha por el título.

El esperado regreso a la competencia oficial tiene a Universidad de Chile trabajando al máximo nivel. Este domingo, los azules visitarán a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha 16 del Campeonato Nacional. Sin embargo, no todo es tranquilidad en la interna universitaria.

Fernando Gago podría recibir un duro golpe justo antes de reiniciar la lucha por el torneo doméstico. Uno de los baluartes más importantes y de mayor jerarquía en el plantel mantiene en vilo al cuerpo técnico, y su presencia en la cancha para el anhelado reestreno está seriamente amenazada.

U de Chile vs Audax Italiano: El drama físico de Matías Zaldivia

El jugador que tiene a todos en alerta máxima es Matías Zaldivia. Según detalló la señal de TNT Sports, el zaguero no ha recibido el alta médica definitiva y continúa bajo estricta observación diaria debido a problemas musculares que lo han atormentado durante las últimas semanas de receso.

“Lo van a ir monitoreando día tras día, sesión de entrenamiento tras sesión de entrenamiento para ver si es o no uno de los que ingrese a la lista de citados para el duelo del próximo domingo ante Audax Italiano”, explicaron desde el citado medio televisivo.

Pero el principal enemigo de Zaldivia no es solo el tiempo de recuperación, sino el recinto que visitarán. El partido se disputará sobre el césped artificial de La Florida, una superficie considerablemente más dura que enciende todas las alarmas por el inminente peligro de recaída para un jugador que viene al límite en lo físico.

“El concepto cancha sintética no es el mejor piso para que un jugador con una lesión muscular de larga data pueda regresar”, advirtieron en el reporte, confirmando que en la U el temor a perderlo por el resto de la temporada podría sacarlo definitivamente de la citación para este fin de semana.

¿Cuándo juega la U de Chile y cómo va en la tabla de posiciones?

A la espera de resolver la sensible baja de su pilar defensivo, el equipo laico ya tiene su programación completamente definida. El partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile está fijado para este domingo 26 de julio a las 5:30 pm.

En cuanto a la tabla de posiciones, el equipo dirigido por Fernando Gago marcha actualmente en el tercer lugar con 24 puntos, escoltando a Universidad Católica (26 puntos) y al solitario líder Colo Colo (36 puntos).

Por su parte, el elenco itálico llega con urgencia de sumar en casa, ya que se ubica en la 13° posición con apenas 16 unidades. Cabe destacar que el último cruce cara a cara entre ambos equipos terminó en un encendido empate 2-2 en el Estadio Nacional.

En resumen

Fernando Gago sufre en la previa del reinicio del campeonato. Matías Zaldivia arrastra molestias musculares y podría convertirse en la gran baja de Universidad de Chile para el choque dominical contra Audax Italiano. Dado que el duelo se jugará en la cancha sintética de La Florida, el cuerpo médico teme que la dureza de la superficie provoque una lesión peor. El DT lo esperará hasta el último minuto antes de entregar la lista de citados.

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