Datos Clave Refuerzo: Gonzalo Reyna fue presentado este martes como nuevo jugador de U de Chile. Factor Gago: El extremo de 19 años contó que el entrenador argentino fue determinante para concretar su arribo. Debut: Reyna podría debutar este fin de semana en el inicio de la segunda rueda ante Audax Italiano.

Este martes Universidad de Chile presentó a su primer y por ahora único refuerzo confirmado del mercado de invierno: Gonzalo Reyna, extremo argentino de 19 años que llegó al Centro Deportivo Azul en calidad de préstamo proveniente de Racing.

El delantero conversó por primera vez con los medios de comunicación y reveló que el entrenador del Romántico Viajero, Fernando Gago, fue fundamental para concretar su arribo a nuestro país.

¡Vamos con todo por los próximos desafíos, Gonzalo Reyna! 🤘🏼🔵🔴 pic.twitter.com/2UVLbs2BLG — Universidad de Chile (@udechile) July 21, 2026

Reyna contó que Gago fue clave para su arribo a la U de Chile

En primer lugar, Gonzalo Reyna tuvo palabras para su llegada a la U y aseguró que cuando se le presentó la opción, no tuvo mucho qué pensar. “Cuando me enteré de esta posibilidad, no lo dudé. Uno como jugador desea jugar en un club grande, es el sueño de todos”, indicó.

“Jugar con Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz es algo muy lindo, porque tienen una trayectoria en Europa, son jugadores de los que puedes aprender y sacar muchas cosas”, agregó.

En ese sentido, el delantero también reconoció que Fernando Gago fue determinante para su arribo al club. “Influyó mucho, porque es un técnico que conozco desde Racing. Yo no estuve con él en Primera, pero subí al primer equipo como sparring y ahí lo conocí”, indicó.

Las principales características del nuevo refuerzo de U de Chile

Por otro lado, Reyna se refirió a sus principales características como jugador. “Me gusta mucho gambetear, ir para adelante, desbordar, tirar centros y terminar las jugadas. No tengo problema de perfiles. Siento que en la U puedo potenciar todas las características que tengo”, afirmó.

“Tengo las características para aportar desde donde me toque. Me encontré con un plantel que tiene mucha jerarquía y confío en que juntos vamos a hacer una buena temporada”, sentenció.

¿Cuándo debutará Gonzalo Reyna en la U de Chile?

Gonzalo Reyna comenzó a trabajar en su puesta a punto el pasado 7 de julio, por lo que será una alternativa para Fernando Gago en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional. Si bien aún se desconoce si será desde la partida, el extremo será una opción en el próximo partido de Universidad de Chile el cual está programado para este domingo 26 de julio a las 17:30 horas frente a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida.