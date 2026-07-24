Datos Clave Hospital azul: Elías Rojas, Matías Zaldivia, Charles Aránguiz, Octavio Rivero y Eduardo Vargas eran bajas en la U, pero dos de ellos vuelven a las canchas. Recupera a dos capitanes: Gago asegura que dos figuras azules superaron sus lesiones y serán considerados para la convocatoria ante los Itálicos. ¿Cuándo juega la U?: Los Azules visitan a Audax por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. El duelo será el domingo 16 de julio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Universidad de Chile vuelve a competir en el Campeonato Nacional 2026 este fin de semana, al visitar el domingo 26 de julio a Audax Italiano por la fecha 16 de la división de honor del fútbol chileno. Para el encuentro, los universitarios necesitan los tres puntos con el objetivo de mantenerse en los primeros lugares, por lo que Fernando Gago planea mostrar su mejor arsenal para enfrentar a los itálicos.

Previo al inicio de la segunda rueda, el volante Elías Rojas sufrió una lesión meniscal en su rodilla derecha, y se sumó a la enfermería azul conformada por Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Matías Zaldivia. Para la fortuna del entrenador universitario, dos de los capitanes que estaban en recuperación superaron sus complejidades médicas y están a disposición de ser convocados para el próximo cotejo.

Gago recupera a dos leyendas azules

En reunión con los medios en el Centro Deportivo Azul, Fernando Gago arrancó la conferencia de prensa confirmando dos retornos a las convocatorias por el Campeonato Nacional 2026. Se trata de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, quienes han estado apartados de los terrenos de juego por bastante tiempo, pero el receso de Copa Chile 2026 les permitió estar de regreso justo a tiempo para la competencia local.

“Charles y Eduardo estarán en consideración para ser convocados para el partido ante Audax. Por su parte Matías (Zaldivia) está en el proceso final. Está en los últimos días para soltarlo como queremos y que esté bien físicamente” señaló Fernando Gago, dando a conocer la novedad en la convocatoria ante los Itálicos y revelando que Zaldivia está en la última etapa de su recuperación.

¿Cuándo fue el último partido de Aránguiz y Vargas?

El último partido que disputó el “Príncipe” Charles Aránguiz fue por la sexta fecha de la Copa de la Liga 2026 ante Gago recupera a dos capitanes para enfrentar a Audax. En aquel encuentro el capitán azul sufrió una dolencia en su pierna derecha a los 55’ minutos del cotejo. Tras confirmarse su desgarro muscular en el gemelo, Charles se perdió el final de la primera rueda y toda la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Por su parte, Eduardo Vargas sufrió una fractura en su costilla tras un choque ante Omar Carabali en el último partido de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026 ante O’Higgins. La lesión de “Turboman” lo apartó de las canchas por toda la fase de grupos de la Copa Chile 2026, al igual que Charles Aránguiz.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile volverá a la acción este domingo 26 de julio en su duelo ante Audax Italiano por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. El choque entre Itálicos y Azules se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida a partir de las 17:30 horas.