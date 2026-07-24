Datos Clave Nominación inédita: Fernando Gago confirmó que convocará a un juvenil que no ha tenido participación este 2026. El elegido: Diego Cofré, delantero de 18 años que llegó a inicios de año a la U de Chile. Números: El atacante registra 84 minutos en el profesionalismo junto a Deportes Melipilla.

Universidad de Chile tiene buenas noticias para visitar a Audax Italiano en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional. Esto porque los azules recuperaron a Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, quienes serán alternativa este domingo.

Sin embargo, el propio Fernando Gago confirmó otra novedad: un joven valor del Romántico Viajero tendrá su primera convocatoria y se convertirá en su “tapado” para la segunda parte del año.

Juvenil de U de Chile recibirá su primera convocatoria de la mano de Gago

Este viernes durante la conferencia de prensa fue el entrenador argentino quien reveló que un juvenil será nominado por primera vez en la U. “Va a ir convocado un chico del club, que ustedes todavía no lo saben”, señaló.

“No ha tenido participación conmigo, eso es lo lindo del proceso. Es un chico que va a ir convocado por primera vez, así que cuídenmelo”, agregó el estratega de los estudiantiles.

¿Quién es el “tapado” de U de Chile en el Campeonato Nacional?

Si bien Gago prefirió mantener en secreto el nombre del juvenil que subirá al primer equipo, fue Bolavip quien reveló el nombre: se trata de Diego Cofré, delantero de 18 años.

Cofré es un atacante que arribó al Centro Deportivo Azul a inicios de 2026 luego de debutar en el profesionalismo junto a Deportes Melipilla, club en el que disputó un total de 84 minutos en cuatro partidos.

El jugador llegó a reforzar la series menores de Universidad de Chile, donde ha destacado. El joven atacante entrenó junto al plantel de honor durante la semana y finalmente tendrá la posibilidad de sumar sus primeros minutos en Primera División con la camiseta azul.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile juega por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026 este domingo 26 de julio a las 17:30 horas frente a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida.