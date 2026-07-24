Datos Clave Bajas: Fernando Gago confirmó tres ausencias obligadas por lesión: Matías Zaldivia, Octavio Rivero y Elías Rojas. Situación de cada uno: Zaldivia y Rivero se encuentran en proceso de recuperación, mientras que Rojas estará 2 meses fuera de las canchas, aproximadamente. Regresos: Lo positivo para la U de Chile es que recuperó a Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, que serán alternativa ante Audax Italiano.

Fernando Gago confirmó en conferencia de prensa las bajas que tiene Universidad de Chile para visitar a Audax Italiano por la fecha 16 del Campeonato Nacional. Son tres las ausencias obligadas que tendrán los azules frente a los itálicos: Matías Zaldivia, Octavio Rivero y Elías Rojas.

En el caso de los dos primeros no estarán disponibles debido a que se encuentran en la etapa final de sus respectivos procesos de recuperación, pero el técnico prefiere no apresurar su regreso para que lleguen en condiciones óptimas al tramo decisivo de la temporada. El caso más complicado es el del juvenil, que estará algunos meses alejados de las canchas producto de una lesión sufrida en un entrenamiento.

Informamos que nuestro volante Elías Rojas sufrió una lesión meniscal en la rodilla derecha. Fue sometido a una intervención quirúrgica durante el pasado fin de semana que resultó exitosa. El jugador comenzará su proceso de rehabilitación a la brevedad. El plazo de recuperación… pic.twitter.com/0dPUQ6r5Wl — Universidad de Chile (@udechile) July 21, 2026

Gago explicó el estado de Zaldivia y Rivero en la U de Chile

El DT precisó la situación de cada jugador. Sobre Zaldivia, señaló que “ya le quedan los últimos días para terminar de soltarlo como queremos y ponerlo bien físicamente para que pueda sostener todos los partidos que vienen”. El defensor central está cerca de concretar su retorno, sin embargo, el cuerpo técnico prefiere la cautela para evitar una recaída y no perderlo por más tiempo del esperado.

Con Rivero, en tanto, la situación es similar, aunque con un detalle clave. “Ya está en los procesos finales de su recuperación. Vamos a necesitar ponerlo bien desde el lado físico y futbolístico para encontrar su mejor versión cuando regrese a jugar”, indicó Gago, dejando en claro que el delantero uruguayo de 34 años no solo necesita recuperarse físicamente sino también reencontrar su nivel competitivo tras meses sin jugar.

La baja de Elías Rojas que complica a U de Chile

A las ausencias de Zaldivia y Rivero se suma la confirmación de una baja cuyo plazo es mayor. Gago ratificó que Elías Rojas estará fuera de las canchas alrededor de dos meses y medio, lo que lo deja descartado para gran parte de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

En el lado positivo, el Romántico Viajero recuperó a Eduardo Vargas y Charles Aránguiz para el partido ante Audax Italiano, dos figuras clave que dan mayor alternativas al plantel disponible para el regreso a la competencia oficial el domingo 26 de julio en el Bicentenario de La Florida.