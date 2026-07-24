Datos Clave La publicación: Valentín Montillo, hijo del referente de U de Chile, Walter Montillo, compartió una imagen entrenando en el Centro Deportivo Azul. Palabras: El joven acompañó la fotografía con le texto “Siempre es lindo volver a casa”. Locura en redes: La publicación tiene más de 6000 me gusta y 150 comentarios en Instagram.

Valentín Montillo, hijo mayor de Walter Montillo, está entrenando en el Centro Deportivo Azul como parte de las divisiones inferiores de Universidad de Chile. La noticia la reveló el propio joven este viernes a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía en el complejo deportivo de La Cisterna con el texto “Siempre es lindo volver a casa”, frase que desató la locura de los hinchas azules: más de 6.000 me gusta y 150 comentarios en pocas horas.

Valentín Montillo busca replicar lo hecho por su padre en la U de Chile

La publicación de Valentín no fue la única señal. Su biografía en Instagram también indica que pertenece a las divisiones inferiores del Romántico Viajero, confirmando que el vínculo con el club donde su padre marcó una era, no es solo una visita.

La reacción de los hinchas fue inmediata y cargada de cariño, no solo por el joven sino también por el recuerdo que despierta el apellido Montillo en la fanaticada azul. El hijo del diez también compartió una fotografía en sus imágenes donde muestra una de las canchas del CDA junto a un emoji de corazón y otro de una casa.

El legado de Walter Montillo en la U de Chile

Walter Montillo defendió la camiseta azul en dos etapas. En la primera, entre 2008 y 2010, conquistó el título del Torneo de Apertura 2009 y llegó a las semifinales de la Copa Libertadores 2010, una de las actuaciones más recordadas del club en el torneo continental. Regresó en 2020 tras una exitosa carrera en el exterior y decidió retirarse al término de su contrato con el Romántico Viajero.

En sus dos ciclos con la U, la Ardilla disputó 118 partidos, anotó 19 goles y entregó 26 asistencias, números que reflejan su importancia en el equipo durante sus mejores años.

Si Valentín logra consolidarse en las inferiores azules y dar el salto al primer equipo, podría convertirse en el segundo Montillo en escribir historia con la camiseta de Universidad de Chile.