Audax Italiano y U de Chile se enfrentan por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2026, en el regreso de la Liga de Primera tras el receso por las copas. Los azules retoman el torneo en la tercera posición con 24 puntos, metidos de lleno en la pelea por el título, mientras que los itálicos, decimoterceros, necesitan sumar para alejarse de la parte baja de la tabla.

El duelo tiene además un condimento especial para el cuadro de Fernando Gago: fue justamente Audax el que eliminó a la U de la Copa de la Liga, con el 2-2 del pasado 7 de junio en el Estadio Nacional que sepultó las opciones azules en la fase grupal. En el arranque del Campeonato Nacional, en tanto, igualaron 0-0 en Ñuñoa, en un partido que terminó con dos expulsados universitarios.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Audax Italiano vs U de Chile?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs U de Chile?

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026

Domingo 26 de julio de 2026 Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Bicentenario de La Florida

Árbitros de Audax Italiano vs U de Chile

Árbitro: Cristián Garay

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: Alan Sandoval

4to árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Miguel Araos

AVAR: Manuel Marín

¿Cómo llegan Audax Italiano vs U de Chile?

Audax Italiano cerró la primera rueda del torneo con un discreto 1-1 ante Deportes La Serena, pero aprovechó el receso para reencontrarse con el triunfo en la Copa Chile: los itálicos vencieron 1-0 a Magallanes en San Bernardo con gol de Favián Loyola y sellaron su clasificación a los octavos de final con 12 puntos, como escoltas de Santa Cruz en el Grupo G. Ese envío copero es el impulso que buscan trasladar a la liga, donde acumulan una campaña irregular.

Universidad de Chile, por su parte, llega en plena pelea por el título tras cerrar la primera rueda con un 2-2 en su visita a Unión La Calera. En la Copa Chile, el elenco azul también hizo la tarea: venció 3-2 a Santiago Wanderers en Valparaíso, con un doblete de Maximiliano Guerrero y un gol de Javier Altamirano, resultado que lo dejó como líder del Grupo D con 10 unidades y prácticamente instalado en octavos a falta de una fecha.

Formaciones de Audax Italiano vs U de Chile

Posible formación de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Daniel Piña, Marcelo Ortiz, Oliver Rojas; Marco Collao; Favián Loyola, Vicente Zenteno, Giovani Chiaverano; Diego Coelho y Federico Mateos. DT: Patricio Graff.

Posible formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Nicolás Fernández; Lucas Barrera, Elías Rojas, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.