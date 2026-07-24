Datos Clave Destino confirmado: Olimpia acordó la compra de Esteban Matus, asegurando al jugador con la firma de un contrato a largo plazo. Interés local: El defensor de Audax Italiano fue uno de los nombres más buscados y cotizados por Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile durante el último año y medio. Desafío internacional: Matus llega a Olimpia justo para el inicio del torneo Clausura y para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El futuro de Esteban Matus, uno de los nombres más cotizados del mercado nacional, finalmente se resolvió lejos de nuestras fronteras. El periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, confirmó que Olimpia fichó al lateral izquierdo. El club acordó la compra definitiva de su carta, garantizando que el futbolista firme un contrato a largo plazo en lo que será su primera aventura internacional.

La salida del jugador de 24 años era inminente. Hace apenas una semana, la agencia que lo representa ya mantenía conversaciones activas con dos clubes extranjeros que buscaban incorporarlo para este segundo semestre, esperando la finalización del Mundial 2026 para formalizar los ofrecimientos en las oficinas floridanas.

¿Por qué se cayó el fichaje de Esteban Matus a la U de Chile?

Antes de concretar su salto internacional, el zurdo desveló a las gerencias deportivas de los clubes más importantes del país. Su alto rendimiento en el torneo local despertó un fuerte interés en Colo Colo y Universidad Católica, pero fue Universidad de Chile el equipo que estuvo más cerca de quedarse con sus servicios.

El lateral tenía prácticamente todo acordado para arribar a la U durante el 2025, pero la operación colapsó por un efecto dominó. La transferencia se cayó definitivamente cuando Matías Sepúlveda no logró concretar su traspaso al fútbol brasileño; al mantenerse el “Tucu” en el plantel azul, la dirigencia universitaria descartó avanzar por otro jugador en esa posición, obligando a Matus a continuar defendiendo la camiseta de Audax Italiano.

🚨Olimpia fichó a Esteban Matus, lateral izquierdo de Audax Italiano.

*️⃣El club acordó su compra y el futbolista, que había estado cerca de la U de Chile, firmará un contrato a largo plazo. pic.twitter.com/IAfAVilsBC — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 24, 2026

¿Cuándo debuta Esteban Matus y qué desafíos tendrá en Olimpia?

El defensor llega a Paraguay en un momento crucial de la temporada. Olimpia iniciará su camino en el torneo Clausura de la Primera División enfrentando a Libertad este domingo 26 de julio a las 3:00 p.m..

Además, el salto al gigante paraguayo le permitirá a Matus seguir compitiendo a nivel internacional. El “Rey de Copas” avanzó a los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana, donde disputará el partido de ida el 12 de agosto y la revancha el 19 de agosto, ante un rival que aún está por definirse.

Como dato anecdótico, Matus ya enfrentó a su nuevo club en la presente edición de este certamen. El pasado 27 de mayo, vistiendo la camiseta de Audax Italiano, el lateral visitó a Olimpia por la jornada 6 del Grupo G. En aquel compromiso, los paraguayos se impusieron por 3-1 para asegurar el primer lugar de la zona, mientras que el elenco chileno finalizó en la tercera posición.

¿Cuáles son los números y el valor de mercado de Esteban Matus?

El lateral nacido en Santiago de Chile se marcha en el punto más alto de su carrera. Durante la presente temporada con el cuadro itálico, mantuvo un nivel sobresaliente: solo en la Liga de Primera disputó 13 partidos, anotando un gol y entregando tres asistencias. Si se suman sus participaciones en Copa Sudamericana y Copa Chile, en este 2026 acumuló 23 partidos oficiales, un tanto y cuatro habilitaciones.

A lo largo de su carrera profesional, el defensor registra un total de 135 encuentros, con ocho goles y 11 asistencias. Además, deja el fútbol chileno con un cartel sumamente importante: su valor de mercado actual alcanza el 1,00 millón de euros, cifra que lo posicionaba indiscutidamente como el jugador más valioso de toda la plantilla de Audax Italiano.