Datos Clave Regreso descartado: Leonardo Valencia no volverá a Audax Italiano en este mercado. La razón: Deportes Concepción no dio luz verde para la salida del volante. Audax sigue buscando: El cuadro itálico ya trabaja en otras alternativas para el mediocampo.

Uno de los nombres que había reflotado en el mercado del fútbol chileno vuelve a enfriarse. El posible regreso de Leonardo Valencia a Audax Italiano, club donde brilló, quedó descartado para esta ventana de invierno, pese al interés que había mostrado el cuadro de La Florida.

El volante ofensivo, actualmente en Deportes Concepción, había sido vinculado con los itálicos luego de que el club consultara por su situación. Sin embargo, la operación no prosperó y todo indica que el mediocampista seguirá defendiendo la camiseta del León de Collao en la segunda parte de la temporada.

¿Por qué no se concretó el regreso?

Por una negativa desde el sur. Según informó el medio TanoNoticias, “Audax Italiano consultó por la situación del jugador, sin embargo, desde Deportes Concepción no dieron luz verde para su salida, por lo que las conversaciones no prosperaron”. A eso se suma la postura del propio Valencia, que ya había aclarado semanas atrás su intención de quedarse en el club lila, donde tiene contrato vigente, para ayudar a revertir su complejo presente.

¿Qué hará ahora Audax en el mercado?

Buscar por otro lado. Descartada la opción del ex Universidad de Chile y Colo Colo, la dirigencia audina “ya trabaja en otras alternativas para reforzar esa posición de cara a los desafíos del segundo semestre”, según el mismo medio. El cuadro de colonia sigue en la búsqueda de un volante ofensivo para potenciar su plantel en la recta final del año.

El interés por Valencia se explicaba por su recordada campaña 2025 en La Florida, donde fue una de las grandes figuras del Campeonato Nacional. Su rendimiento en Concepción, en cambio, no ha estado a la altura de las expectativas, aunque en el club penquista apuestan por su recuperación para pelear los objetivos que le quedan a la temporada.