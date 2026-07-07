Datos Clave El fichaje: César Pinares firmó con Audax Italiano hasta fines de 2026 con opción de extender por una temporada más, según el medio partidario Tanoticias. Estado actual: El volante de 35 años ya se incorporó a las prácticas y entrena bajo las órdenes de Patricio Graff. Por qué salió de Limache: Dejó el club en abril por pérdida de protagonismo y el desgaste de viajar a diario, con un contrato rescindido de mutuo acuerdo.

César Pinares tiene nuevo equipo. El volante de 35 años, que dejó Deportes Limache en abril en medio de una polémica con el técnico Víctor Rivero, llegó a Audax Italiano, club con el que habría firmado contrato hasta fines de 2026 y con opción de extender el vínculo por una temporada más, según reportó el medio partidario Tanoticias. El mediocampista ya se incorporó a las prácticas del elenco itálico bajo las órdenes del director técnico Patricio Graff.

¿En qué equipo jugará César Pinares?

Tanoticias reveló que Pinares continuará su carrera en la Primera División con Audax Italiano. El vínculo firmado lo une al club hasta diciembre de 2026, con posibilidad de renovar por un año más si ambas partes llegan a un acuerdo al término del contrato.

El mediocampista ya está en plena integración al plantel. Su incorporación a las prácticas bajo las órdenes de Patricio Graff lo deja disponible para aportar desde el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional, competencia en la que Audax busca mejorar su posición en la tabla tras un primer semestre irregular que tiene al equipo a solo tres puntos del descenso.

🚨🇮🇹 EXCLUSIVO | César Pinares es nuevo jugador de Audax Italiano. El ex Colo Colo, UC, entre otros ya se integró a los entrenamientos de Patricio Graff. Llega libre tras su salida de Deportes Limache y firmó hasta fines de 2026, con opción de extender por un año más. pic.twitter.com/pttCwulcya — Tanoticiascl (@tanoticiascl) July 7, 2026

¿Por qué César Pinares dejó Deportes Limache?

La salida del volante del Tomate Mecánico fue sorpresiva y polémica. Según informó Al Aire Libre en su momento, la dirigencia y Pinares optaron por poner fin anticipadamente al contrato del futbolista en abril pasado, luego de que el jugador perdiera protagonismo en el equipo de Víctor Rivero y se acumulara el desgaste físico de viajar a diario para entrenarse y jugar.

La salida generó ruido porque Limache atravesaba un buen momento en el Campeonato Nacional, con el equipo en el primer lugar de la tabla de posiciones. Desde la salida de Pinares, el elenco de la Quinta Región no volvió a ganar en el torneo, sumando un empate y tres derrotas.