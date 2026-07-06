Datos Clave El golpe: Javier Rojas debió salir tras un golpe en la cabeza ante San Marcos de Arica. Parte médico: El club informó un TEC cerrado con compromiso de conciencia. Estable y en observación: El jugador quedó estable y bajo control médico en el hospital.

La victoria de Deportes Limache por la Copa Chile quedó en segundo plano por un momento de preocupación. Durante el triunfo de este domingo sobre San Marcos de Arica, el lateral Javier Rojas debió abandonar la cancha tras un golpe en la cabeza, y horas después el club entregó su diagnóstico.

En el Estadio Lucio Fariña de Quillota, los tomateros remontaron y golearon por 4-1 al cuadro nortino, un resultado clave para mantener sus opciones en el Grupo A. Sin embargo, cerca del minuto 17, Rojas chocó fuertemente su cabeza en una disputa con un rival, quedó tendido en el suelo y debió ser reemplazado, en aplicación del protocolo de conmoción cerebral.

¿Qué diagnóstico entregó Deportes Limache?

A través de un comunicado, el club informó que Rojas “sufrió un tec cerrado con compromiso de conciencia” y que fue trasladado al Hospital de Quillota, donde recibió atención. La institución llevó tranquilidad sobre su estado: “El jugador ya se encuentra estable y seguirá en observación durante las próximas horas hasta que el cuerpo médico determine los pasos a seguir”.

¿Quién es Javier Rojas?

Rojas, de 20 años, es un lateral izquierdo formado en Colo Colo que llegó a Limache hace muy poco, tras finalizar de manera anticipada su préstamo en Deportes Concepción. De hecho, había debutado con la camiseta tomatera apenas días atrás, en el empate ante Coquimbo Unido, por lo que el golpe lo sorprende en pleno proceso de adaptación al club.

Por ahora, en Limache solo resta esperar la evolución del defensor en las próximas horas, con la expectativa de que se recupere por completo y pueda retomar los entrenamientos. La preocupación por su salud se llevó todas las miradas en una jornada que, en lo deportivo, había sido positiva para el elenco de Quillota.