Deportes Limache recibe a Coquimbo Unido este miércoles 1 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Chile 2026. El partido se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Limache vs Coquimbo por la Copa Chile 2026?

El duelo entre Deportes Limache y Coquimbo Unido se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs Coquimbo por la Copa Chile 2026?

Deportes Limache vs Coquimbo se ven las caras este miércoles 1 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

  • Fecha: Miércoles 1 de julio
  • Hora: 18:00 horas
  • Estadio: Lucio Fariña, Quillota

Árbitros de Limache vs Coquimbo

  • Árbitro: Piero Maza
  • 1er asistente: Gabriel Ureta
  • 2do asistente: Mario Lagos
  • 4to árbitro: Matías Assadi

¿Cómo llegan Limache y Coquimbo?

Deportes Limache llega a este encuentro tras sufrir una dolorosa derrota el pasado fin de semana. Los tomateros cayeron por 4-1 ante Deportes Iquique en condición de local, resultado que los dejó en el tercer lugar del Grupo A de la Copa Chile 2026 con 4 puntos.

Por su parte, Coquimbo Unido consiguió dos triunfos en sus últimos tres partidos. El último de ellos fue en su visita a San Marcos de Arica, donde se impuso por la cuenta mínima. Con ello, los piratas marchan en la segunda posición del Grupo con 7 unidades.

La última vez que cerveceros y aurinegros se enfrentaron fue el pasado 23 de junio, cuando igualaron 1-1 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Formaciones de Limache vs Coquimbo

Formación de Limache

Matías Bórquez; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; Carlos Morales, César Fuentes, Flavio Moya; Jean Meneses, Marcos Arturia y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Formación de Coquimbo

Diego Sánchez; Lukas Soza, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, Sebastián Cabrera; Matías Zepeda, Alejandro Camargo, Pablo Rodríguez; Luis Riveros, Lucas Pratto y Gino Alfaro. DT: Hernán Caputto.

Limache vs Coquimbo minuto a minuto

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 2
Deportes Limache
01/07/2026 18:00
No Comenzado
Coquimbo Unido
  • Team Stats
Last Confrontations
COQ 1 – 1 LIM 23/06/2026
LIM 2 – 3 COQ 31/05/2026
LIM 1 – 2 COQ 02/08/2025
COQ 2 – 3 LIM 13/07/2025
COQ 1 – 2 LIM 10/07/2025

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas