Deportes Limache recibe a Coquimbo Unido este miércoles 1 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Chile 2026. El partido se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
¿Quién transmite Limache vs Coquimbo por la Copa Chile 2026?
El duelo entre Deportes Limache y Coquimbo Unido se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs Coquimbo por la Copa Chile 2026?
Deportes Limache vs Coquimbo se ven las caras este miércoles 1 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.
- Fecha: Miércoles 1 de julio
- Hora: 18:00 horas
- Estadio: Lucio Fariña, Quillota
Árbitros de Limache vs Coquimbo
- Árbitro: Piero Maza
- 1er asistente: Gabriel Ureta
- 2do asistente: Mario Lagos
- 4to árbitro: Matías Assadi
¿Cómo llegan Limache y Coquimbo?
Deportes Limache llega a este encuentro tras sufrir una dolorosa derrota el pasado fin de semana. Los tomateros cayeron por 4-1 ante Deportes Iquique en condición de local, resultado que los dejó en el tercer lugar del Grupo A de la Copa Chile 2026 con 4 puntos.
Por su parte, Coquimbo Unido consiguió dos triunfos en sus últimos tres partidos. El último de ellos fue en su visita a San Marcos de Arica, donde se impuso por la cuenta mínima. Con ello, los piratas marchan en la segunda posición del Grupo con 7 unidades.
La última vez que cerveceros y aurinegros se enfrentaron fue el pasado 23 de junio, cuando igualaron 1-1 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Formaciones de Limache vs Coquimbo
Formación de Limache
Matías Bórquez; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; Carlos Morales, César Fuentes, Flavio Moya; Jean Meneses, Marcos Arturia y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.
Formación de Coquimbo
Diego Sánchez; Lukas Soza, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, Sebastián Cabrera; Matías Zepeda, Alejandro Camargo, Pablo Rodríguez; Luis Riveros, Lucas Pratto y Gino Alfaro. DT: Hernán Caputto.
Limache vs Coquimbo minuto a minuto
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