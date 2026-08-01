El que parecía ser uno de los duelos más destacados de la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026 tuvo que ser suspendido por un desperfecto de último minuto en las dependencias del recinto. En el Estadio Lucio Fariña de Quillota estaba pactado el duelo entre Deportes Limache y Ñublense, el cual tuvo que ser cancelado.

El duelo entre Tomateros y Diablos Rojos estaba pactado para las 20:00 horas, pero a falta de 50’ minutos de su inicio sucedió un hecho impensado. Uno de los generadores que se encontraba en el techo del sector preferencial del estadio se encendió y empezó a soltar chispas que caían en las butacas del estadio, ocasionando un peligro latente para la realización del partido.

PARTIDO SUSPENDIDO EN QUILLOTA



Debido al recalentamiento en uno de los transformadores del Estadio Lucio Fariña Fernández, que entrega luz al sector preferencial y la imposibilidad de solucionar el inconveniente durante la jornada de hoy, fue suspendido el encuentro que se… pic.twitter.com/ihJnnvkuAM — Enelcamarin.cl (@enelcamarin) August 2, 2026

Debido a esta situación, dirigencias de ambos clubes, el canal que transmitía el duelo y diferentes organizaciones sostuvieron una reunión de emergencia, dando a conocer su resolución sobre qué sucedía con la realización del cotejo entre limachinos y chillanejos.

Limache y Ñublense suspendido por fallas eléctricas

Mediante un comunicado en sus canales de comunicación, Deportes Limache oficializó la suspensión del partido válido por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026 ante Ñublense. Según informa el comunicado, la razón principal por la que no se pudo desarrollar el juego fue por la seguridad que se necesita para reparar el generador incendiado en el sector preferencial del estadio.

“Debido a la falla eléctrica ocurrida en el sector tribuna preferencial/bulnes, el partido ha sido suspendido. La decisión fue tomada tras una reunión sostenida con representantes de TNT Sports, Administración del estadio, Carabineros, árbitros, Deportes Limache, Ñublense y la Gerencia de Ligas de la ANFP”.

¿Cuándo se juega el duelo entre Limache y Ñublense?

Mediante los micrófonos de TNT Sports, el comunicador Arturo Millán reveló detalles de la reunión de emergencia que sostuvieron las dirigencias pertinentes. Según el periodista, la empresa encargada a reparar el transformador daba la opción de que se jugase el duelo en tres horas después, es decir a las 23:00 horas, la cual no fue una solución.

La segunda opción era que el duelo entre Tomateros y Diablos Rojos se juegue este domingo 2 de agosto en el mismo recinto, pero esta opción tampoco era viable, ya que Ñublense debe disputar un partido el martes por Copa Chile 2026, por lo que no se cumplían las 48 horas de descanso estipuladas por la ANFP.

“La reprogramación del encuentro será informado de manera oportuna por parte de la ANFP y el club organizador”, señaló Deportes Limache en su comunicado, que deja en vilo el cuándo se podrá jugar el duelo válido por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026.