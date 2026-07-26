Tras ser eliminado en las semifinales de la Copa de la Liga, Ñublense volvió a las sonrisas en el Estadio Bicentenario Nelsón Oyarzún, al vencer a Palestino por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. Frente a 3.237 asistentes que presencensiaron el encuentro bajo la lluvia, los Diablos Rojos vencieron por 2-0 a los Baisanos, que dejan escapar la oportunidad de quedarse como escoltas de la división tras la igualdad del pasado sábado de Católica.

Con este resultado, Ñublense escala al podio de la división al quedarse tercero con 25 unidades, mientras que Palestino se estanca con 24 puntos en la sexta ubicación, y no aprovecha la chance de quedar como segundo tras el empate de los Cruzados ante La Serena.

Ñublense trepa al podio de la división

En un terreno de juego complicado por la lluvia intensa que azotó Chillán, Ñublense logró imponer su juego de contraataque desde el primer minuto de juego, y logró la apertura del marcador a los 23′ minutos. Tras un tiro libre de Matías Plaza, fue Sebastián Valencia quien conectó de cabeza en el área chica para el primero de los Diablos Rojos en el Estadio Nelson Oyarzún.

Previo al término de la primera etapa la escuadra local logró el golpe de gracia en el marcador. A los 44′ minutos, Matías Plaza controló en el área de los árabes y le dejó servido el balón a Lucas Molina. El volante chillanejo con un zurdazo cruzó el balón a un rincón inatajable para Sebastián Pérez para marcar el 2-0 definitivo del compromiso.

Estadísticas de Ñublense vs Palestino

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 16 Ñublense 2 0 Descanso : 2 0 Tiempo Completo Municipal Bicentennial Stadium Nelson Oyarzún – Chillán Palestino Sebastián Andrés Valencia Cisternas 23′

Lucas Molina 44′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 3 ‘ Ñublense Sustitución : Bastián Muñoz 88 ‘ Ñublense Sustitución : Carlos Salomón 76 ‘ Ñublense Sustitución : Alex Valdés 76 ‘ Ñublense Sustitución : Christian León Mansilla Rocamora 76 ‘ Ñublense Sustitución : F. Campos 68 ‘ Ñublense Tarjeta amarilla : Osvaldo Javier Bosso Torres 65 ‘ Palestino Sustitución : Ronnie Fernández 65 ‘ Palestino Sustitución : Joe Abrigo 64 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Jonathan Benítez 64 ‘ Palestino Sustitución : Ian Alegría 61 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Marcelo Eggel 46 ‘ Palestino Sustitución : Marcelo Eggel 46 ‘ Palestino Sustitución : Jonathan Benítez 44 ‘ Ñublense Gol : Lucas Molina 43 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : N. Da Silva 23 ‘ Ñublense Gol : Sebastián Andrés Valencia Cisternas 21 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Enzo Roco Goal 2-0 Shot – Lucas Molina Left Footed Shot Goal Corner Goal – Sebastián Valencia 1-0 Shot – Sebastián Valencia Head Shot Goal Ñublense Ñublense 3-4-3 1 Alison

Nicola

Pérez

Barone 6 Pablo

Ezeqiel

Calderón 4 Osvaldo

Javier

Bosso

Torres 15 Sebastián

Andrés

Valencia

Cisternas 16 Diego

Sanhueza 21 Lorenzo

Enrique

Reyes

Vicencio 28 Manuel

Rivera 14 Giovanni

Campusano 10 Matías

Andrés

Plaza

Berrios 8 Gabriel

Maximiliano

Graciani 11 Lucas

Molina Entrenador

0 Juan Ribera

Bench

3 Carlos Salomón



5 F. Campos



13 Daniel Abraham Saavedra Yáñez



22 Alex Valdés



25 Hernán Muñoz



27 Vicente Guzmán



31 Justin Poblete



35 Christian León Mansilla Rocamora



36 Bastián Muñoz

Palestino Palestino 4-3-3 25 Sebastián

Pérez 29 Ian

Garguez 2 Vicente

Espinoza 3 Enzo

Roco 28 Dilan

Zúñiga 18 Sebastián

Gallegos 20 Gonzalo

Tapia 8 Nicolás

Meza 7 Bryan

Carrasco 19 N.

Da

Silva 27 César

Munder Entrenador

0 Guillermo Martin Farré

Bench

4 Antonio Ceza



9 Ronnie Fernández



11 Jonathan Benítez



12 Renato Canto



14 Joe Abrigo



16 Jose Bizama



17 Marcelo Eggel



24 Dylan Salgado



30 Ian Alegría

2 Esquinas 4 7 Remates fuera de objetivo 6 16 Tiros Totales 11 112 Ataques 120 56 Ataques peligrosos 49 54 % de Posesión de Balón 46 162 Caja fuerte para pelotas 146 10 Disparos Dentro del Área 7 6 Tiros fuera del área 4 2 Fuera de juego 1 2 Objetivos 0 9 Saques de puerta 11 12 Intentos de gol 10 11 Tiros libres 18 18 Faltas 11 3 Salvadas 4 1 Disparos Bloqueados 3 5 Sustituciones 5 24 Saques de banda 33 65 Pases largos 92 0 Golpear la madera 2 21 Placajes 17 2 Asistencias 0 419 Pases 348 302 Pases exitosos 208 72 Porcentaje de Pases Exitosos 60 1 Tarjetas amarillas 4 7 Disparos a puerta 3 10 Total de Cruces 22 5 Cruces Precisas 3 9 Intercepciones 14 70 Duelo Ganados 63 17 Intentos de regate 12 6 Regates exitosos 4 11 Pases clave 6 1 Grandes Oportunidades Creadas 1 0 Grandes Oportunidades Perdidas 1 35 Porcentaje de regates exitosos 33 25 Pases largos exitosos 32 38 Porcentaje de pases largos exitosos 35 Últimos enfrentamientos PAL 1 – 1 NUB 01/02/2026 NUB 1 – 0 PAL 16/08/2025 PAL 2 – 0 NUB 16/03/2025 PAL 1 – 1 NUB 01/09/2024 NUB 0 – 2 PAL 14/04/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Palestino?

Ñublense deberá salir de Chillán para visitar en la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026 a Deportes Limache. El duelo entre Tomateros y Diablos Rojos se disputará el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota.

Por su parte, Palestino se reencontrará con su fanaticada en el Estadio Municipal de La Cisterna, ya que tendrá que recibir a Coquimbo Unido. El partido entre Baisanos y Piratas también se jugará el sábado 1 de agosto, pero arrancará a las 17:30 horas.