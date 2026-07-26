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Tras ser eliminado en las semifinales de la Copa de la Liga, Ñublense volvió a las sonrisas en el Estadio Bicentenario Nelsón Oyarzún, al vencer a Palestino por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. Frente a 3.237 asistentes que presencensiaron el encuentro bajo la lluvia, los Diablos Rojos vencieron por 2-0 a los Baisanos, que dejan escapar la oportunidad de quedarse como escoltas de la división tras la igualdad del pasado sábado de Católica.

Con este resultado, Ñublense escala al podio de la división al quedarse tercero con 25 unidades, mientras que Palestino se estanca con 24 puntos en la sexta ubicación, y no aprovecha la chance de quedar como segundo tras el empate de los Cruzados ante La Serena.

Ñublense trepa al podio de la división

En un terreno de juego complicado por la lluvia intensa que azotó Chillán, Ñublense logró imponer su juego de contraataque desde el primer minuto de juego, y logró la apertura del marcador a los 23′ minutos. Tras un tiro libre de Matías Plaza, fue Sebastián Valencia quien conectó de cabeza en el área chica para el primero de los Diablos Rojos en el Estadio Nelson Oyarzún.

Previo al término de la primera etapa la escuadra local logró el golpe de gracia en el marcador. A los 44′ minutos, Matías Plaza controló en el área de los árabes y le dejó servido el balón a Lucas Molina. El volante chillanejo con un zurdazo cruzó el balón a un rincón inatajable para Sebastián Pérez para marcar el 2-0 definitivo del compromiso.

Estadísticas de Ñublense vs Palestino

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 16
Ñublense
26/07/2026 15:00
2
0
Descanso : 2 0
Tiempo Completo Municipal Bicentennial Stadium Nelson Oyarzún – Chillán
Palestino
  • Sebastián Andrés Valencia Cisternas 23′
  • Lucas Molina 44′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 3 ‘
Ñublense
Sustitución : Bastián Muñoz
88 ‘
Ñublense
Sustitución : Carlos Salomón
76 ‘
Ñublense
Sustitución : Alex Valdés
76 ‘
Ñublense
Sustitución : Christian León Mansilla Rocamora
76 ‘
Ñublense
Sustitución : F. Campos
68 ‘
Ñublense
Tarjeta amarilla : Osvaldo Javier Bosso Torres
65 ‘
Palestino
Sustitución : Ronnie Fernández
65 ‘
Palestino
Sustitución : Joe Abrigo
64 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Jonathan Benítez
64 ‘
Palestino
Sustitución : Ian Alegría
61 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Marcelo Eggel
46 ‘
Palestino
Sustitución : Marcelo Eggel
46 ‘
Palestino
Sustitución : Jonathan Benítez
44 ‘
Ñublense
Gol : Lucas Molina
43 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : N. Da Silva
23 ‘
Ñublense
Gol : Sebastián Andrés Valencia Cisternas
21 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Enzo Roco
Goal 2-0
Shot – Lucas Molina Left Footed Shot Goal
Corner
Goal – Sebastián Valencia 1-0
Shot – Sebastián Valencia Head Shot Goal
Ñublense
3-4-3
Alison Nicola Pérez Barone 1
Alison
Nicola
Pérez
Barone
Pablo Ezeqiel Calderón 6
Pablo
Ezeqiel
Calderón
Osvaldo Javier Bosso Torres 4
Osvaldo
Javier
Bosso
Torres
Sebastián Andrés Valencia Cisternas 15
Sebastián
Andrés
Valencia
Cisternas
Diego Sanhueza 16
Diego
Sanhueza
Lorenzo Enrique Reyes Vicencio 21
Lorenzo
Enrique
Reyes
Vicencio
Manuel Rivera 28
Manuel
Rivera
Giovanni Campusano 14
Giovanni
Campusano
Matías Andrés Plaza Berrios 10
Matías
Andrés
Plaza
Berrios
Gabriel Maximiliano Graciani 8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
Lucas Molina 11
Lucas
Molina
  • Entrenador
  • 0
    Juan Ribera
  • Bench
  • 3
    Carlos Salomón
  • 5
    F. Campos
  • 13
    Daniel Abraham Saavedra Yáñez
  • 22
    Alex Valdés
  • 25
    Hernán Muñoz
  • 27
    Vicente Guzmán
  • 31
    Justin Poblete
  • 35
    Christian León Mansilla Rocamora
  • 36
    Bastián Muñoz
Palestino
4-3-3
Sebastián Pérez 25
Sebastián
Pérez
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Vicente Espinoza 2
Vicente
Espinoza
Enzo Roco 3
Enzo
Roco
Dilan Zúñiga 28
Dilan
Zúñiga
Sebastián Gallegos 18
Sebastián
Gallegos
Gonzalo Tapia 20
Gonzalo
Tapia
Nicolás Meza 8
Nicolás
Meza
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
N. Da Silva 19
N.
Da
Silva
César Munder 27
César
Munder
  • Entrenador
  • 0
    Guillermo Martin Farré
  • Bench
  • 4
    Antonio Ceza
  • 9
    Ronnie Fernández
  • 11
    Jonathan Benítez
  • 12
    Renato Canto
  • 14
    Joe Abrigo
  • 16
    Jose Bizama
  • 17
    Marcelo Eggel
  • 24
    Dylan Salgado
  • 30
    Ian Alegría
2
Esquinas
4
7
Remates fuera de objetivo
6
16
Tiros Totales
11
112
Ataques
120
56
Ataques peligrosos
49
54
% de Posesión de Balón
46
162
Caja fuerte para pelotas
146
10
Disparos Dentro del Área
7
6
Tiros fuera del área
4
2
Fuera de juego
1
2
Objetivos
0
9
Saques de puerta
11
12
Intentos de gol
10
11
Tiros libres
18
18
Faltas
11
3
Salvadas
4
1
Disparos Bloqueados
3
5
Sustituciones
5
24
Saques de banda
33
65
Pases largos
92
0
Golpear la madera
2
21
Placajes
17
2
Asistencias
0
419
Pases
348
302
Pases exitosos
208
72
Porcentaje de Pases Exitosos
60
1
Tarjetas amarillas
4
7
Disparos a puerta
3
10
Total de Cruces
22
5
Cruces Precisas
3
9
Intercepciones
14
70
Duelo Ganados
63
17
Intentos de regate
12
6
Regates exitosos
4
11
Pases clave
6
1
Grandes Oportunidades Creadas
1
0
Grandes Oportunidades Perdidas
1
35
Porcentaje de regates exitosos
33
25
Pases largos exitosos
32
38
Porcentaje de pases largos exitosos
35
Últimos enfrentamientos
PAL 1 – 1 NUB 01/02/2026
NUB 1 – 0 PAL 16/08/2025
PAL 2 – 0 NUB 16/03/2025
PAL 1 – 1 NUB 01/09/2024
NUB 0 – 2 PAL 14/04/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Palestino?

Ñublense deberá salir de Chillán para visitar en la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026 a Deportes Limache. El duelo entre Tomateros y Diablos Rojos se disputará el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota.

Por su parte, Palestino se reencontrará con su fanaticada en el Estadio Municipal de La Cisterna, ya que tendrá que recibir a Coquimbo Unido. El partido entre Baisanos y Piratas también se jugará el sábado 1 de agosto, pero arrancará a las 17:30 horas.

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