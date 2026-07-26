Tras ser eliminado en las semifinales de la Copa de la Liga, Ñublense volvió a las sonrisas en el Estadio Bicentenario Nelsón Oyarzún, al vencer a Palestino por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. Frente a 3.237 asistentes que presencensiaron el encuentro bajo la lluvia, los Diablos Rojos vencieron por 2-0 a los Baisanos, que dejan escapar la oportunidad de quedarse como escoltas de la división tras la igualdad del pasado sábado de Católica.
Con este resultado, Ñublense escala al podio de la división al quedarse tercero con 25 unidades, mientras que Palestino se estanca con 24 puntos en la sexta ubicación, y no aprovecha la chance de quedar como segundo tras el empate de los Cruzados ante La Serena.
Ñublense trepa al podio de la división
En un terreno de juego complicado por la lluvia intensa que azotó Chillán, Ñublense logró imponer su juego de contraataque desde el primer minuto de juego, y logró la apertura del marcador a los 23′ minutos. Tras un tiro libre de Matías Plaza, fue Sebastián Valencia quien conectó de cabeza en el área chica para el primero de los Diablos Rojos en el Estadio Nelson Oyarzún.
Previo al término de la primera etapa la escuadra local logró el golpe de gracia en el marcador. A los 44′ minutos, Matías Plaza controló en el área de los árabes y le dejó servido el balón a Lucas Molina. El volante chillanejo con un zurdazo cruzó el balón a un rincón inatajable para Sebastián Pérez para marcar el 2-0 definitivo del compromiso.
Estadísticas de Ñublense vs Palestino
- Sebastián Andrés Valencia Cisternas 23′
- Lucas Molina 44′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Nicola
Pérez
Barone
Ezeqiel
Calderón
Javier
Bosso
Torres
Andrés
Valencia
Cisternas
Sanhueza
Enrique
Reyes
Vicencio
Rivera
Campusano
Andrés
Plaza
Berrios
Maximiliano
Graciani
Molina
- Entrenador
-
0Juan Ribera
- Bench
-
3Carlos Salomón
-
5F. Campos
-
13Daniel Abraham Saavedra Yáñez
-
22Alex Valdés
-
25Hernán Muñoz
-
27Vicente Guzmán
-
31Justin Poblete
-
35Christian León Mansilla Rocamora
-
36Bastián Muñoz
Pérez
Garguez
Espinoza
Roco
Zúñiga
Gallegos
Tapia
Meza
Carrasco
Da
Silva
Munder
- Entrenador
-
0Guillermo Martin Farré
- Bench
-
4Antonio Ceza
-
9Ronnie Fernández
-
11Jonathan Benítez
-
12Renato Canto
-
14Joe Abrigo
-
16Jose Bizama
-
17Marcelo Eggel
-
24Dylan Salgado
-
30Ian Alegría
¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Palestino?
Ñublense deberá salir de Chillán para visitar en la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026 a Deportes Limache. El duelo entre Tomateros y Diablos Rojos se disputará el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota.
Por su parte, Palestino se reencontrará con su fanaticada en el Estadio Municipal de La Cisterna, ya que tendrá que recibir a Coquimbo Unido. El partido entre Baisanos y Piratas también se jugará el sábado 1 de agosto, pero arrancará a las 17:30 horas.