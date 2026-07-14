Datos Clave Compañero mundialista: El Club Olimpia de Paraguay quiere juntar al lateral chileno Dilan Zúñiga con el neozelandés Tim Payne, la gran sensación de internet tras la reciente Copa del Mundo. Efecto Vitamina:: La llegada del chileno fue solicitada personalmente por el técnico Pablo “Vitamina” Sánchez, quien busca reforzar su zona izquierda para los octavos de final de la Sudamericana. Operación reactivada: Tras semanas de negociaciones estancadas, una reunión de última hora entre el presidente del cuadro guaraní y el DT dio luz verde para ir con todo por el pase.

El éxodo de talentos en el fútbol chileno podría sumar un nuevo y mediático capítulo en las próximas horas. Mientras Palestino se prepara para los desafíos del segundo semestre, desde el extranjero llegaron noticias que vinculan a una de sus figuras con uno de los equipos más grandes del continente y con el protagonista del mayor fenómeno de internet del momento.

El Club Olimpia de Paraguay, tricampeón de la Copa Libertadores, no solo hizo ruido al fichar a la inesperada estrella de las redes sociales durante el Mundial 2026, sino que ahora, por petición expresa de su DT Pablo “Vitamina” Sánchez, reactivó las gestiones para sacar de Chile al lateral titular del cuadro “árabe”.

Para entender la magnitud mediática del nuevo camarín que podría integrar el jugador chileno, hay que mirar directamente a las plataformas digitales. Hace algunos días, Olimpia oficializó la llegada de Tim Payne, defensor neozelandés de 32 años (proveniente del Wellington Phoenix) que disputó la reciente Copa del Mundo.

La fama de Payne explotó a nivel global de la noche a la mañana gracias al influencer conocido como “El Scarso”. El creador de contenido inició una insólita campaña para apoyar al “jugador más desconocido del Mundial”, logrando que millones de personas comenzaran a seguir al zaguero oceánico en sus redes sociales, convirtiéndolo en un ícono pop del torneo.

La movida fue tan grande que Olimpia vio una oportunidad de oro comercial y le ofreció un contrato de 18 meses como parte de una agresiva estrategia comandada por su presidente, Rodrigo Nogués, para fortalecer la marca del club a nivel global.

¿Qué jugador chileno pidió Vitamina Sánchez para Olimpia?

El nombre elegido para acompañar a la sensación viral en la renovada defensa del “Decano” es Dilan Zúñiga. El lateral izquierdo de 28 años se ha consolidado como pieza inamovible en Palestino (acumulando 22 partidos, un gol y una asistencia esta temporada), lo que despertó el interés inmediato de “Vitamina” Sánchez, quien ya lo dirigió en el elenco de La Cisterna y en Everton.

Según reportó el diario local La Tribuna, el fichaje se había caído a principios de junio por diferencias económicas. De hecho, tras una reciente asamblea, el presidente Rodrigo Nogués había sido tajante: “De momento no estamos viendo más jugadores para traer”.

Sin embargo, el escenario dio un giro radical este fin de semana. Olimpia acaba de recaudar 4.5 millones de dólares en ventas (incluyendo la salida de Adrián Alcaraz al Pachuca). Con esta caja fresca, Nogués y “Vitamina” Sánchez sostuvieron una reunión clave este sábado, donde dieron luz verde para reflotar inmediatamente el traspaso del chileno.

De concretarse la operación, Zúñiga no solo compartirá vestuario con el jugador más buscado de internet, sino que se sumará a un equipo que se prepara para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde Olimpia espera al ganador de la llave entre Vasco da Gama e Independiente Medellín.

En resumen

El histórico Olimpia de Paraguay, por expresa petición de su DT Pablo “Vitamina” Sánchez, reactivó las gestiones para fichar a Dilan Zúñiga, actual figura de Palestino. De concretarse el traspaso, el lateral chileno compartirá equipo con el neozelandés Tim Payne, zaguero que disputó el Mundial 2026 y que se transformó en un fenómeno viral global gracias a una campaña impulsada por el influencer “El Scarso”.