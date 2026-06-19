Palestino y Magallanes se miden este sábado 20 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, en lo que será la fecha 3 del Grupo G de la Copa Chile. El partido enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos: los Árabes llegan frescos para su debut copero, mientras que los Pumas acumulan dos caídas seguidas en el grupo y necesitan sumar para no quedar virtualmente eliminados. En el Campeonato Nacional, Palestino viene de vencer 2-1 a Everton como visitante, resultado que llega en buen momento para el arranque del equipo de Guillermo Farré en el certamen.

No hay enfrentamientos recientes registrados entre Palestino y Magallanes en competencias oficiales. La falta de antecedentes directos deja el duelo abierto, sin una dinámica histórica clara que favorezca a alguno de los dos en este contexto específico.

¿Dónde y cómo ver en vivo Palestino vs Magallanes?

El partido no tendrá transmisión por televisión ni streaming. TNT Sports no incluyó este cotejo en su parrilla para el fin de semana de Copa Chile.

TV: Sin transmisión

Sin transmisión Streaming: Sin transmisión

¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Magallanes?

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago

El partido será dirigido por Mario Salvo, con Matías Medina y Rodolfo Vera en las líneas y Nicolás Millas como cuarto árbitro.

Cómo llegan Palestino y Magallanes a la fecha 3 de la Copa Chile

Palestino debuta en el Grupo G sin haber disputado ningún partido en la fase de grupos, incorporándose en esta tercera fecha junto a los demás equipos de Primera División. El equipo de Guillermo Farré llega con buenas sensaciones desde el Campeonato Nacional, donde viene de ganar 2-1 a Everton en condición de visitante. Esa victoria le da confianza para un estreno copero en el que los puntos son inmediatamente importantes para no nacer en desventaja en la tabla.

Magallanes, en cambio, atraviesa su peor momento en el certamen. Los Pumas de Miguel Ponce acumulan dos derrotas consecutivas en el Grupo G: cayeron 4-1 ante Deportes Santa Cruz en la fecha 1 y 2-1 en la fecha 2, lo que los deja con cero puntos y al borde de la eliminación. En la Primera B, además, vienen de empatar 0-0 con Deportes Antofagasta, resultado que no aporta confianza de cara a un partido que se ha vuelto casi una final para seguir con vida en la Copa Chile.

Formaciones probables para Palestino vs Magallanes

Palestino apostaría por un mediocampo con Julián Fernández, Francisco Montes y Nicolás Meza, con Bryan Carrasco, Nelson Da Silva y César Munder como tridente ofensivo.

La alineación probable es: Sebastián Pérez; Antonio Ceza, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Simón Pinto; Julián Fernández, Francisco Montes, Nicolás Meza; Bryan Carrasco, Nelson Da Silva y César Munder.

Magallanes plantearía un mediocampo de tres con Gamalier Guzmán, Cristóbal Jorquera y Alonso Walters, y una delantera con Rubén Farfán, Facundo Peraza y Santiago Coronel.

Once probable del equipo de Miguel Ponce: Matías Olguín; Alessandro Toledo, Matías Vásquez, Jeremías James, Hans Salinas; Gamalier Guzmán, Cristóbal Jorquera, Alonso Walters; Rubén Farfán, Facundo Peraza y Santiago Coronel.