Palestino enfrenta a Deportes Santa Cruz este sábado 11 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 6 del Grupo G de la Copa Chile 2026. Este compromiso no tendrá transmisión en vivo a través de la televisión ni tampoco vía streaming.

¿Quién transmite Palestino vs Santa Cruz por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Palestino y Deportes Santa Cruz por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Chile 2026 no tendrá transmisión televisiva ni vía streaming.

TV: No tendrá transmisión.

Streaming: No tendrá transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Santa Cruz por la Copa Chile 2026?

Palestino vs Deportes Santa Cruz juegan este sábado 11 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Chile.

Fecha: Sábado 11 de julio

Hora: 15:00 horas

Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna

Árbitros de Palestino vs Santa Cruz

Árbitro: Mario Salvo

1er asistente: Emilio Bastías

2do asistente: Sebastián Pérez

4to árbitro: Francisco Gaggero

¿Cómo llegan Palestino y Santa Cruz?

Palestino viene de vencer por 2-1 en su visita a Magallanes, resultado que les permite llegar a la última fecha con opciones de inscribirse en octavos de final de la Copa Chile. Los árabes tienen 9 puntos, dos menos que Audax Italiano, por lo que necesitan ganar y esperar que los itálicos no sumen de a tres puntos.

Por su parte, Deportes Santa Cruz llega a este compromiso con un saldo de tres triunfos en sus últimos cuatro duelos. El último de ellos fue ante Audax el pasado domingo. Con esta victoria, los comerciantes no solo sellaron su clasificación a la siguiente ronda, sino que también aseguraron el primer lugar del Grupo G.

El último enfrentamiento entre ambas escuadras fue el 27 de junio cuando igualaron sin goles en el Estadio Joaquín Muñoz.

Formaciones de Palestino vs Santa Cruz

Formación de Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Jason León; Sebastián Gallegos, Nicolás Meza; Bryan Carrasco, Gonzalo Tapia, César Munder y Nelson Da Silva. DT: Guillermo Farré.

Formación de Santa Cruz

Juan Dobboletta; Cristóbal Moreno, David Tati, Hardy Cavero, Felipe Alvarado; Gino Alucema, Felipe Orellana, Diego Plaza; Joaquín González, Nadir Zeineddin y Mathías Pinto. DT: Dalcio Giovagnoli.

Palestino vs Santa Cruz minuto a minuto