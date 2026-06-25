Deportes Santa Cruz y Palestino se enfrentan este sábado 27 de junio a las 17:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Chile. Los locales llegan en una posición privilegiada: son líderes del grupo con nueve puntos en tres partidos, fruto de un inicio perfecto en el torneo. Palestino, en cambio, suma tres unidades en dos juegos y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por avanzar a la siguiente fase.

No existen antecedentes entre Deportes Santa Cruz y Palestino en esta Copa Chile durante la temporada, lo que hace del partido del Estadio Joaquín Muñoz un duelo sin historia previa dentro del certamen. Los locales vienen de vencer 1-0 a Audax Italiano, mientras que los capitalinos cayeron 2-1 ante ese mismo rival en su última presentación copera, lo que marca diferencias claras en el estado anímico con que llega cada uno.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Santa Cruz vs Palestino?

El partido no cuenta con transmisión televisiva ni por señal abierta ni por cable. La cobertura en vivo estará disponible en:

TV: Sin transmisión

Sin transmisión Streaming: Sin transmisión

Sin transmisión Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Santa Cruz vs Palestino?

Fecha: Sábado 27 de junio

Sábado 27 de junio Hora: 17:00 horas

17:00 horas Estadio: Estadio Joaquín Muñoz

La terna arbitral estará encabezada por Rodrigo Farías, con Marcia Castillo y Carlos Carvajal como asistentes y Franco Jiménez como cuarto árbitro.

Cómo llegan Deportes Santa Cruz y Palestino a la fecha 4 de la Copa Chile

Deportes Santa Cruz es el equipo más sólido del Grupo G hasta ahora. Con nueve puntos en tres partidos y una diferencia de gol de +5, los colchaguinos han ganado todos sus compromisos en la copa y se presentan en casa con la posibilidad de asegurar matemáticamente su clasificación. El último triunfo, 1-0 ante Audax Italiano, confirmó su jerarquía dentro de la llave.

Palestino llega golpeado tras caer 2-1 ante Audax Italiano en su partido más reciente por la copa. Los árabes suman tres puntos en dos partidos y comparten posición con Audax en la tabla, aunque con mejor diferencia de gol. Un triunfo en Santa Cruz los pondría en una posición cómoda de cara al cierre del grupo, pero una derrota los dejaría en una situación delicada.

Formaciones probables para Deportes Santa Cruz vs Palestino

Deportes Santa Cruz formaría con Juan Dobboletta en el arco. El DT Dalcio Giovagnoli plantearía una línea de cuatro con Cristóbal Moreno, David Tati, Hardy Cavero y Felipe Alvarado; un mediocampo de tres con Gino Alucema, Felipe Orellana y Diego Plaza; y una línea ofensiva con Joaquín González, Nadir Zeineddin y Mathías Pinto.

Alineación probable: Dobboletta; Moreno, Tati, Cavero, Alvarado; Alucema, Orellana, Plaza; González, Zeineddin, Pinto.

Palestino llegaría con Sebastián Pérez bajo los tres palos. El DT Guillermo Farré dispondría de Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco y Jason León en defensa; Sebastián Gallegos y Nicolás Meza en el doble pivote; Bryan Carrasco, Gonzalo Tapia y César Munder por detrás de Nelson Da Silva como referente ofensivo.

Alineación probable: Pérez; Garguez, Espinoza, Roco, León; Gallegos, Meza; Carrasco, Tapia, Munder; Da Silva.