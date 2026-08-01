Palestino derrotó por 2-1 a Coquimbo Unido en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, resultado que deja a los Tetracolores como uno de los sublíderes del torneo con 27 puntos, aunque con un partido más que U Católica y U de Chile.

Por su parte, el actual campeón del fútbol chileno está sexto con 24 unidades, por lo que pese a la derrota se mantiene en una posición expectante en la lucha por el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027.

Los goles de Palestino vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026

La apertura de la cuenta llegó con un golazo inolvidable: en el minuto 16 el argentino Marcelo Eggel remató desde la mitad de la cancha y anotó el primero de Palestino, en una jugada en la que el arquero Diego “Mono” Sánchez manoteó el balón, pero no pudo evitar su entrada al arco de Coquimbo.

No obstante, la alegría no les duró nada, ya que en los 20′ llegó la igualdad de Nicolás Johansen a través de un lanzamiento penal, tanto que envalentonó a los Piratas.

De hecho, la visita fue superior en el segundo tiempo, pero cuando mejor jugaba vino el tanto del triunfo del rival. Nelson Da Silva no perdonó en el área de los aurinegros y decretó el triunfo a favor de los Árabes.

Estadísticas de Palestino vs Coquimbo

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17 Coquimbo Unido Segunda mitad Municipal Stadium of La Cisterna – Santiago de Chile Palestino Nicolas Johansen 20′ Marcelo Eggel 16′

Marcelo Eggel 16′ N. Da Silva 80′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 6 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla/roja : L. Riveros 90 + 5 ‘ Palestino Sustitución : Ronnie Fernández 90 + 5 ‘ Palestino Sustitución : Bryan Carrasco 86 ‘ Palestino Sustitución : Jose Bizama 81 ‘ Coquimbo Unido Sustitución : Lucas Pratto 80 ‘ Palestino Gol : N. Da Silva 76 ‘ Coquimbo Unido Sustitución : Sebastián Cabrera 67 ‘ Coquimbo Unido Sustitución : Guido Vadalá 67 ‘ Coquimbo Unido Sustitución : Salvador Cordero 64 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Sebastián Pérez 63 ‘ Palestino Sustitución : Jonathan Benítez 63 ‘ Palestino Sustitución : Joe Abrigo 60 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : L. Riveros 53 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Ian Garguez 46 ‘ Coquimbo Unido Sustitución : Elvis Hernandez 39 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Francisco Montes 27 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Enzo Roco 20 ‘ Coquimbo Unido Penalización : Nicolas Johansen 16 ‘ Palestino Gol : Marcelo Eggel Goal! Nelson Da Silva scores to make it 2-1, assisted by Sebastian Agustin Gallegos Berriel. Shot by Nelson Da Silva with a header results in a goal. Substitution: Lucas David Pratto comes on for Sebastian Galani. Goal in the penalty shootout! Nicolas Johansen scores, making it 1-1. Nicolas Johansen scores with a left-footed shot. Goal! The score is now 1-0. Shot from Marcelo Eggel with his left foot results in a goal. Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 13 Diego

Sánchez 17 Francisco

Salinas 2 Benjamín

Gazzolo 3 Manuel

Fernández 16 Juan

Cornejo 8 Alejandro

Camargo 7 Sebastián

Galani 15 Cristián

Zavala 18 Pablo

Roberto

Andrés

Rodríguez

Salgado 27 L.

Riveros 9 Nicolas

Johansen Entrenador

0 Héctor Caputto Gómez

Bench

1 Gonzalo Flores



4 Elvis Hernandez



10 Guido Vadalá



11 Alejandro Azócar



12 Lucas Pratto



14 Salvador Cordero



26 Lukas Soza



28 Sebastián Cabrera



29 Facundo Pons

Palestino Palestino 4-3-3 25 Sebastián

Pérez 29 Ian

Garguez 2 Vicente

Espinoza 3 Enzo

Roco 28 Dilan

Zúñiga 18 Sebastián

Gallegos 15 Francisco

Montes 8 Nicolás

Meza 17 Marcelo

Eggel 19 N.

Da

Silva 27 César

Munder Entrenador

0 Guillermo Martin Farré

Bench

4 Antonio Ceza



7 Bryan Carrasco



9 Ronnie Fernández



11 Jonathan Benítez



12 Renato Canto



14 Joe Abrigo



16 Jose Bizama



20 Gonzalo Tapia



30 Ian Alegría

3 Esquinas 3 5 Remates fuera de objetivo 2 12 Tiros Totales 8 123 Ataques 114 39 Ataques peligrosos 43 51 % de Posesión de Balón 49 1 Penalizaciones 0 9 Disparos Dentro del Área 3 3 Tiros fuera del área 5 3 Fuera de juego 0 1 Objetivos 2 6 Saques de puerta 10 12 Tiros libres 10 10 Faltas 13 1 Salvadas 2 3 Disparos Bloqueados 4 5 Sustituciones 5 24 Saques de banda 20 26 Pases largos 34 9 Placajes 8 0 Asistencias 2 436 Pases 421 334 Pases exitosos 330 78 Porcentaje de Pases Exitosos 78 1 TarjetasRojas 0 1 Tarjetas amarillas 4 5 Disparos a puerta 3 12 Total de Cruces 15 11 Intercepciones 12 49 Duelo Ganados 47 7 Intentos de regate 9 7 Regates exitosos 9 7 Pases clave 8 2 Grandes Oportunidades Creadas 0 44 Porcentaje de regates exitosos 50 Últimos enfrentamientos COQ 1 – 2 PAL 01/08/2026 COQ 3 – 1 PAL 07/02/2026 PAL 1 – 2 COQ 08/11/2025 COQ 0 – 0 PAL 24/05/2025 COQ 0 – 2 PAL 06/10/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Coquimbo?

Palestino vuelve a la cancha el próximo domingo 9 de agosto a las 20:00 horas ante U de Chile en el estadio Nacional por la Fecha 18 del Campeonato Nacional 2026.

Coquimbo, en tanto, se mide este miércoles a las 20:30 horas a San Marcos de Arica por la Copa Chile.