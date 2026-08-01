Palestino derrotó por 2-1 a Coquimbo Unido en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, resultado que deja a los Tetracolores como uno de los sublíderes del torneo con 27 puntos, aunque con un partido más que U Católica y U de Chile.

Por su parte, el actual campeón del fútbol chileno está sexto con 24 unidades, por lo que pese a la derrota se mantiene en una posición expectante en la lucha por el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027.

Los goles de Palestino vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026

La apertura de la cuenta llegó con un golazo inolvidable: en el minuto 16 el argentino Marcelo Eggel remató desde la mitad de la cancha y anotó el primero de Palestino, en una jugada en la que el arquero Diego “Mono” Sánchez manoteó el balón, pero no pudo evitar su entrada al arco de Coquimbo.

No obstante, la alegría no les duró nada, ya que en los 20′ llegó la igualdad de Nicolás Johansen a través de un lanzamiento penal, tanto que envalentonó a los Piratas.

De hecho, la visita fue superior en el segundo tiempo, pero cuando mejor jugaba vino el tanto del triunfo del rival. Nelson Da Silva no perdonó en el área de los aurinegros y decretó el triunfo a favor de los Árabes.

Estadísticas de Palestino vs Coquimbo

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17
Coquimbo Unido
01/08/2026 17:30
Segunda mitad Municipal Stadium of La Cisterna – Santiago de Chile
Palestino
  • Nicolas Johansen 20′
  • Marcelo Eggel 16′
  • N. Da Silva 80′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 6 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla/roja : L. Riveros
90 + 5 ‘
Palestino
Sustitución : Ronnie Fernández
90 + 5 ‘
Palestino
Sustitución : Bryan Carrasco
86 ‘
Palestino
Sustitución : Jose Bizama
81 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución : Lucas Pratto
80 ‘
Palestino
Gol : N. Da Silva
76 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución : Sebastián Cabrera
67 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución : Guido Vadalá
67 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución : Salvador Cordero
64 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Sebastián Pérez
63 ‘
Palestino
Sustitución : Jonathan Benítez
63 ‘
Palestino
Sustitución : Joe Abrigo
60 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : L. Riveros
53 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Ian Garguez
46 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución : Elvis Hernandez
39 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Francisco Montes
27 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Enzo Roco
20 ‘
Coquimbo Unido
Penalización : Nicolas Johansen
16 ‘
Palestino
Gol : Marcelo Eggel
Goal! Nelson Da Silva scores to make it 2-1, assisted by Sebastian Agustin Gallegos Berriel.
Shot by Nelson Da Silva with a header results in a goal.
Substitution: Lucas David Pratto comes on for Sebastian Galani.
Goal in the penalty shootout! Nicolas Johansen scores, making it 1-1.
Nicolas Johansen scores with a left-footed shot.
Goal! The score is now 1-0.
Shot from Marcelo Eggel with his left foot results in a goal.
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Diego Sánchez 13
Diego
Sánchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Benjamín Gazzolo 2
Benjamín
Gazzolo
Manuel Fernández 3
Manuel
Fernández
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Alejandro Camargo 8
Alejandro
Camargo
Sebastián Galani 7
Sebastián
Galani
Cristián Zavala 15
Cristián
Zavala
Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado 18
Pablo
Roberto
Andrés
Rodríguez
Salgado
L. Riveros 27
L.
Riveros
Nicolas Johansen 9
Nicolas
Johansen
  • Entrenador
  • 0
    Héctor Caputto Gómez
  • Bench
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 4
    Elvis Hernandez
  • 10
    Guido Vadalá
  • 11
    Alejandro Azócar
  • 12
    Lucas Pratto
  • 14
    Salvador Cordero
  • 26
    Lukas Soza
  • 28
    Sebastián Cabrera
  • 29
    Facundo Pons
Palestino
4-3-3
Sebastián Pérez 25
Sebastián
Pérez
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Vicente Espinoza 2
Vicente
Espinoza
Enzo Roco 3
Enzo
Roco
Dilan Zúñiga 28
Dilan
Zúñiga
Sebastián Gallegos 18
Sebastián
Gallegos
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Nicolás Meza 8
Nicolás
Meza
Marcelo Eggel 17
Marcelo
Eggel
N. Da Silva 19
N.
Da
Silva
César Munder 27
César
Munder
  • Entrenador
  • 0
    Guillermo Martin Farré
  • Bench
  • 4
    Antonio Ceza
  • 7
    Bryan Carrasco
  • 9
    Ronnie Fernández
  • 11
    Jonathan Benítez
  • 12
    Renato Canto
  • 14
    Joe Abrigo
  • 16
    Jose Bizama
  • 20
    Gonzalo Tapia
  • 30
    Ian Alegría
3
Esquinas
3
5
Remates fuera de objetivo
2
12
Tiros Totales
8
123
Ataques
114
39
Ataques peligrosos
43
51
% de Posesión de Balón
49
1
Penalizaciones
0
9
Disparos Dentro del Área
3
3
Tiros fuera del área
5
3
Fuera de juego
0
1
Objetivos
2
6
Saques de puerta
10
12
Tiros libres
10
10
Faltas
13
1
Salvadas
2
3
Disparos Bloqueados
4
5
Sustituciones
5
24
Saques de banda
20
26
Pases largos
34
9
Placajes
8
0
Asistencias
2
436
Pases
421
334
Pases exitosos
330
78
Porcentaje de Pases Exitosos
78
1
TarjetasRojas
0
1
Tarjetas amarillas
4
5
Disparos a puerta
3
12
Total de Cruces
15
11
Intercepciones
12
49
Duelo Ganados
47
7
Intentos de regate
9
7
Regates exitosos
9
7
Pases clave
8
2
Grandes Oportunidades Creadas
0
44
Porcentaje de regates exitosos
50
Últimos enfrentamientos
COQ 1 – 2 PAL 01/08/2026
COQ 3 – 1 PAL 07/02/2026
PAL 1 – 2 COQ 08/11/2025
COQ 0 – 0 PAL 24/05/2025
COQ 0 – 2 PAL 06/10/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Coquimbo?

Palestino vuelve a la cancha el próximo domingo 9 de agosto a las 20:00 horas ante U de Chile en el estadio Nacional por la Fecha 18 del Campeonato Nacional 2026.

Coquimbo, en tanto, se mide este miércoles a las 20:30 horas a San Marcos de Arica por la Copa Chile.

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