Palestino derrotó por 2-1 a Coquimbo Unido en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, resultado que deja a los Tetracolores como uno de los sublíderes del torneo con 27 puntos, aunque con un partido más que U Católica y U de Chile.
Por su parte, el actual campeón del fútbol chileno está sexto con 24 unidades, por lo que pese a la derrota se mantiene en una posición expectante en la lucha por el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027.
Los goles de Palestino vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026
La apertura de la cuenta llegó con un golazo inolvidable: en el minuto 16 el argentino Marcelo Eggel remató desde la mitad de la cancha y anotó el primero de Palestino, en una jugada en la que el arquero Diego “Mono” Sánchez manoteó el balón, pero no pudo evitar su entrada al arco de Coquimbo.
No obstante, la alegría no les duró nada, ya que en los 20′ llegó la igualdad de Nicolás Johansen a través de un lanzamiento penal, tanto que envalentonó a los Piratas.
De hecho, la visita fue superior en el segundo tiempo, pero cuando mejor jugaba vino el tanto del triunfo del rival. Nelson Da Silva no perdonó en el área de los aurinegros y decretó el triunfo a favor de los Árabes.
Estadísticas de Palestino vs Coquimbo
- Nicolas Johansen 20′
- Marcelo Eggel 16′
- N. Da Silva 80′
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- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Sánchez
Salinas
Gazzolo
Fernández
Cornejo
Camargo
Galani
Zavala
Roberto
Andrés
Rodríguez
Salgado
Riveros
Johansen
- Entrenador
-
0Héctor Caputto Gómez
- Bench
-
1Gonzalo Flores
-
4Elvis Hernandez
-
10Guido Vadalá
-
11Alejandro Azócar
-
12Lucas Pratto
-
14Salvador Cordero
-
26Lukas Soza
-
28Sebastián Cabrera
-
29Facundo Pons
Pérez
Garguez
Espinoza
Roco
Zúñiga
Gallegos
Montes
Meza
Eggel
Da
Silva
Munder
- Entrenador
-
0Guillermo Martin Farré
- Bench
-
4Antonio Ceza
-
7Bryan Carrasco
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9Ronnie Fernández
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11Jonathan Benítez
-
12Renato Canto
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14Joe Abrigo
-
16Jose Bizama
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20Gonzalo Tapia
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30Ian Alegría
¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Coquimbo?
Palestino vuelve a la cancha el próximo domingo 9 de agosto a las 20:00 horas ante U de Chile en el estadio Nacional por la Fecha 18 del Campeonato Nacional 2026.
Coquimbo, en tanto, se mide este miércoles a las 20:30 horas a San Marcos de Arica por la Copa Chile.