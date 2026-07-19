Datos Clave Lo ocurrido: Un aluvión en el sector Peñón Alto de Andacollo destruyó la vivienda de Orellana. Vecinos lo ayudaron a evacuar junto a su familia. El jugador: Guillermo Orellana, 39 años, portero de Provincial Ovalle. Campeón de la Primera B con la U de Concepción (2013) y Coquimbo Unido (2021). El apoyo del club: Provincial Ovalle emitió un comunicado: “Guillermo, no estás solo. Todo Provincial Ovalle está contigo”.

El sistema frontal que afectó con fuerza a la zona norte del país dejó una historia muy difícil en el fútbol chileno. Guillermo Orellana, portero de Provincial Ovalle y campeón de la Primera B junto a Universidad de Concepción y Coquimbo Unido, perdió su casa en el sector de Peñón Alto en Andacollo producto de un aluvión de barro y piedras que arrasó con su vivienda el sábado.

Guillermo Orellana sufre la pérdida de su casa en Andacollo

El golero de 39 años debió ser asistido por vecinos del sector para evacuar junto a su familia, que vio con impotencia como el raudal se llevó su vivienda. Si bien durante algunas horas se desconocía su paradero, afortunadamente Orellana logró salir a tiempo de la zona afectada y actualmente se encuentra junto a su círculo cercano.

Provincial Ovalle, club que defiende actualmente el ‘Memo’, no tardó en pronunciarse. “En momentos tan difíciles como este, queremos hacerles llegar toda nuestra fuerza y acompañamiento, con la esperanza de que puedan salir adelante junto al cariño de sus seres queridos y de toda la familia del Ciclón”, señaló el club en un comunicado oficial.

“Guillermo, no estás solo. Todo Provincial Ovalle está contigo y dispuesto a brindar el apoyo necesario en este complejo momento”, concluyó el escrito.

La carrera de Guillermo Orellana en el fútbol chileno

Guillermo Orellana es un portero que cuenta con una gran experiencia en el fútbol chileno. El golero que debutó profesionalmente con Cobresal ha pasado por clubes como Deportes Puerto Montt, Deportes Copiapó y Deportes Temuco.

Sus mejores momentos los vivió con Universidad de Concepción y con Coquimbo Unido. Con el Campanil se coronó campeón de la Primera B en 2013 y de la Copa Chile 2014-2015, mientras que con los Piratas alzó el título del Ascenso en 2021.