Datos Clave Partido en riesgo: La final de la Copa de la Liga 2026 entre Coquimbo y O’Higgins podría suspenderse. Motivo: El sistema frontal que afectará a la zona central del país entre el jueves 16 y el lunes 20 de julio. Programación: El partido está agendado para el sábado 18 de julio a las 17:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La final de la Copa de la Liga 2026 entre Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua corre riesgo de suspenderse. Esto a raíz del frente de mal tiempo que se pronostica para la zona central del país el fin de semana. El compromiso decisivo del torneo se jugará en el Estadio Elías Figueroa, sin embargo, Senapred decretó Alerta Temprana Preventiva en la Región de Valparaíso, por lo que la ANFP deberá tomar una decisión clave sobre la realización del evento.

¿Por qué podría suspenderse la final de la Copa de la Liga?

La final de la Copa de la Liga está agendada para este sábado 18 de julio en el Estadio Elías Figueroa. Sin embargo, la programación coincide con un tren de tres sistemas frontales más un río atmosférico que se aproximan a nuestro territorio desde el Océano Pacífico.

Debido a estas condiciones climáticas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Temprana Preventiva para la Región de Valparaíso, ciudad que albergará el partido.

Las precipitaciones arrancarían el jueves 16 de julio por la mañana y se extenderían hasta el próximo lunes 20, lo que pone en riesgo la realización del compromiso entre Piratas y Celestes, principalmente por el estado del campo de juego.

¿Se suspenderá la final de la Copa de la Liga?

Aún no hay información oficial respecto a una posible suspensión de la final de la Copa de la Liga. Sin embargo, según información de Radio ADN, la ANFP tomaría esta tarde una decisión respecto al compromiso.

Por ahora, el partido está programado para el sábado 18 de julio a las 17:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.