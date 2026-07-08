Coquimbo Unido dio el primer golpe en las semifinales de la Copa de la Liga 2026: venció por 1-0 a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar y quedó con la primera opción de avanzar a la final del torneo, aunque debe refrendar esto el fin de semana en casa contra el mismo rival.

Los Piratas siguen con su buena temporada, mostrándose competitivos en todos los frentes que disputa. Por su parte, los Cementeros no quieren desaprovechar esta oportunidad de clasificar a la Copa Libertadores 2027, por lo que deben revertir la historia el fin de semana.

Los goles de La Calera vs Coquimbo por la Copa de la Liga 2026

El único gol del compromiso lo hizo Luis Riveros en los 30 minutos de juego: Nicolás Johansen arrastró marcas con el balón en campo rival y habilitó a un solitario Riveros, que definió sin ningún problema ante la salida del portero Nicolás Avellaneda.

💪🏆🏴‍☠️ VENTAJA PARA EL PIRATA



Luis Riveros aprovechó los espacios que dejó la defensa de Unión La Calera y puso el 1-0 de Coquimbo Unido en este #MatchdayMiércoles, en la semifinal de ida de la #CopaDeLaLiga2026.



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En el complemento se vio un juego friccionado, al estilo de los coquimbanos, los que tienen mucho oficio para sostener de esta forma los resultados. No pasaron demasiadas zozobras, quedándose con la ventaja para la revancha.

Sobre el final del duelo hubo un gol de Guido Vadalá (90+1′), pero fue anulado por posición de adelanto.

¿Cuándo se juega la revancha de Coquimbo vs La Calera?

La revancha de Coquimbo Unido vs Unión La Calera se llevará a cabo este domingo 12 de julio a las 15:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga 2026.

A los Piratas les sirve el triunfo y el empate para acceder a la final del torneo. Un triunfo por un gol de diferencia permitirá a los caleranos extender la historia a los penales, mientras que si éstos últimos vencen por dos tantos de ventaja sacarán pasajes a la definición.