U de Chile perdió ante Unión La Calera por 1-0 en el estadio Nacional y perdió la opción de acercarse a los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los estudiantiles fueron alcanzados en la cima del Grupo D con siete unidades y quedó apenas un punto por sobre la zona de eliminación. Le acecha San Felipe.
La buena noticia la trajo Fernando Gago, DT de los Azules, quien volvió a estar al borde de la cancha tras su recuperación de un infarto sufrido hace algunas semanas.
Los goles de U de Chile vs Unión La Calera
El primer tiempo nos dejó poquito: ambos elencos tuvieron poca intensidad en sus planteamientos y solo algunos intentos personales de Ignacio Vásquez agitaron un poco las emociones, demostrando que claramente es uno de los mejores jugadores que tiene U de Chile en esta temporada.
En el arranque del complemento llegó la conquista de Unión La Calera: Francisco Pozzo recibe un pase desde la derecha y en el área chica define con arco descubierto, ya que la acción sorprendió incluso al portero Gabriel Castellón.
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Francisco Pozzo apareció sin marca por el segundo palo y puso el primero de Unión La Calera ante #LaU, en este #MatchdayMiércoles.
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En los descuentos del compromiso se fue expulsado Marcelo Morales por reclamos destemplados sobre el árbitro Diego Flores, quien después de recibir todo tipo de palabras por parte del lateral le puso la doble tarjeta amarilla.
Estadísticas de U de Chile vs Unión La Calera
- Francisco Pozzo 48′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Castellón
Fernández
Tamayo
Ramírez
Morales
Arce
Emilio
Barrera
Poblete
Altamirano
Vásquez
Martín
Lucero
- Entrenador
-
0Fernando Gago
- Bench
-
2Franco Calderón
-
4Diego Vargas
-
16Elias Rojas
-
21Vadim Romanov
-
26Matías Riquelme
-
27Andres Bolaño
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30Ignacio Sáez
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34Vicente Ramírez
-
36Franco Ronny Fernández Rivas
Avellaneda
Díaz
Gutiérrez
Gutiérrez
Lavín
Manuel
Requena
Soto
Moya
Hiriart
Pozzo
Rodrigo
Campos
López
- Entrenador
-
0Martín Cicotello
- Bench
-
7Bayron Oyarzo Muñoz
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8Yerko Leiva
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10Kevin Méndez
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12Nelson Espinoza
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18A. Encinas
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20Joan Cruz
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21Benjamín Argandoña
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26M. Maturana
-
30Maximiliano Fernández
¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Unión La Calera?
U de Chile vuelve a la acción el domingo 5 de julio a las 12:30 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, nuevamente por la Copa Chile 2026.
Unión La Calera enfrenta un día antes, el sábado 4 de julio a las 15:00 horas, a Unión San Felipe en el Valle del Aconcagua.