Datos Clave Perdió U de Chile: Sucumbió por 1-0 ante Unión La Calera en la Copa Chile 2026 No puede con los Cementeros: Han jugado cinco partidos en el año y no ha ganado la U Lo alcanzaron en la cima: Ambos elencos con siete puntos en el Grupo D

U de Chile perdió ante Unión La Calera por 1-0 en el estadio Nacional y perdió la opción de acercarse a los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los estudiantiles fueron alcanzados en la cima del Grupo D con siete unidades y quedó apenas un punto por sobre la zona de eliminación. Le acecha San Felipe.

La buena noticia la trajo Fernando Gago, DT de los Azules, quien volvió a estar al borde de la cancha tras su recuperación de un infarto sufrido hace algunas semanas.

Los goles de U de Chile vs Unión La Calera

El primer tiempo nos dejó poquito: ambos elencos tuvieron poca intensidad en sus planteamientos y solo algunos intentos personales de Ignacio Vásquez agitaron un poco las emociones, demostrando que claramente es uno de los mejores jugadores que tiene U de Chile en esta temporada.

En el arranque del complemento llegó la conquista de Unión La Calera: Francisco Pozzo recibe un pase desde la derecha y en el área chica define con arco descubierto, ya que la acción sorprendió incluso al portero Gabriel Castellón.

🔴⚪⚽ ¡Lo gana el Cementero!



Francisco Pozzo apareció sin marca por el segundo palo y puso el primero de Unión La Calera ante #LaU, en este #MatchdayMiércoles.



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En los descuentos del compromiso se fue expulsado Marcelo Morales por reclamos destemplados sobre el árbitro Diego Flores, quien después de recibir todo tipo de palabras por parte del lateral le puso la doble tarjeta amarilla.

Estadísticas de U de Chile vs Unión La Calera

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Universidad Chile 0 1 Descanso : 0 0 Tiempo Completo – Santiago de Chile Unión La Calera Francisco Pozzo 48′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 7 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla/roja : Marcelo Morales 84 ‘ Unión La Calera Sustitución : Maximiliano Fernández 84 ‘ Unión La Calera Sustitución : A. Encinas 81 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Yerko Leiva 81 ‘ Universidad Chile Sustitución : Vadim Romanov 81 ‘ Universidad Chile Sustitución : Andres Bolaño 72 ‘ Unión La Calera Sustitución : Bayron Oyarzo Muñoz 72 ‘ Unión La Calera Sustitución : Yerko Leiva 65 ‘ Universidad Chile Sustitución : Elias Rojas 59 ‘ Universidad Chile Sustitución : Vicente Ramírez 58 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Marcelo Morales 54 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Javier Altamirano 48 ‘ Unión La Calera Gol : Francisco Pozzo 46 ‘ Unión La Calera Sustitución : Joan Cruz 43 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Nicolás Avellaneda 42 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Vicente Lavín 25 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Juan Manuel Requena Goal! The score is now 0-1. Universidad Chile Universidad Chile 4-3-3 25 Gabriel

Castellón 6 Nicolás

Fernández 31 Bianneider

Tamayo 5 Nicolás

Ramírez 14 Marcelo

Morales 28 Agustín

Arce 29 Lucas

Emilio

Barrera 8 Israel

Poblete 19 Javier

Altamirano 23 Ignacio

Vásquez 18 Juan

Martín

Lucero Entrenador

0 Fernando Gago

Bench

2 Franco Calderón



4 Diego Vargas



16 Elias Rojas



21 Vadim Romanov



26 Matías Riquelme



27 Andres Bolaño



30 Ignacio Sáez



34 Vicente Ramírez



36 Franco Ronny Fernández Rivas

Unión La Calera Unión La Calera 4-3-3 1 Nicolás

Avellaneda 25 C.

Díaz 4 Cristián

Gutiérrez 27 Daniel

Gutiérrez 6 Vicente

Lavín 24 Juan

Manuel

Requena 29 J.

Soto 5 C.

Moya 17 M.

Hiriart 9 Francisco

Pozzo 19 Matías

Rodrigo

Campos

López Entrenador

0 Martín Cicotello

Bench

7 Bayron Oyarzo Muñoz



8 Yerko Leiva



10 Kevin Méndez



12 Nelson Espinoza



18 A. Encinas



20 Joan Cruz



21 Benjamín Argandoña



26 M. Maturana



30 Maximiliano Fernández

9 Esquinas 1 9 Remates fuera de objetivo 5 13 Tiros Totales 6 157 Ataques 128 90 Ataques peligrosos 53 61 % de Posesión de Balón 39 110 Caja fuerte para pelotas 113 0 Fuera de juego 1 0 Objetivos 1 8 Intentos de gol 1 12 Tiros libres 11 11 Faltas 10 5 Disparos Bloqueados 5 4 Sustituciones 5 29 Saques de banda 26 0 Asistencias 1 1 TarjetasRojas 0 3 Tarjetas amarillas 4 1 Tarjetas Amarillasrojas 0 4 Disparos a puerta 1 1 Lesiones 2 Últimos enfrentamientos ULC 3 – 3 UCH 24/06/2026 ULC 2 – 2 UCH 14/06/2026 ULC 0 – 4 UCH 28/07/2025 UCH 1 – 0 ULC 23/02/2025 ULC 0 – 1 UCH 05/10/2024

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Unión La Calera?

U de Chile vuelve a la acción el domingo 5 de julio a las 12:30 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, nuevamente por la Copa Chile 2026.

Unión La Calera enfrenta un día antes, el sábado 4 de julio a las 15:00 horas, a Unión San Felipe en el Valle del Aconcagua.