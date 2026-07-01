U de Chile perdió ante Unión La Calera por 1-0 en el estadio Nacional y perdió la opción de acercarse a los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los estudiantiles fueron alcanzados en la cima del Grupo D con siete unidades y quedó apenas un punto por sobre la zona de eliminación. Le acecha San Felipe.

La buena noticia la trajo Fernando Gago, DT de los Azules, quien volvió a estar al borde de la cancha tras su recuperación de un infarto sufrido hace algunas semanas.

Los goles de U de Chile vs Unión La Calera

El primer tiempo nos dejó poquito: ambos elencos tuvieron poca intensidad en sus planteamientos y solo algunos intentos personales de Ignacio Vásquez agitaron un poco las emociones, demostrando que claramente es uno de los mejores jugadores que tiene U de Chile en esta temporada.

En el arranque del complemento llegó la conquista de Unión La Calera: Francisco Pozzo recibe un pase desde la derecha y en el área chica define con arco descubierto, ya que la acción sorprendió incluso al portero Gabriel Castellón.

En los descuentos del compromiso se fue expulsado Marcelo Morales por reclamos destemplados sobre el árbitro Diego Flores, quien después de recibir todo tipo de palabras por parte del lateral le puso la doble tarjeta amarilla.

Estadísticas de U de Chile vs Unión La Calera

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 2
Universidad Chile
01/07/2026 20:30
0
1
Descanso : 0 0
Tiempo Completo – Santiago de Chile
Unión La Calera
  • Francisco Pozzo 48′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 7 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla/roja : Marcelo Morales
84 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Maximiliano Fernández
84 ‘
Unión La Calera
Sustitución : A. Encinas
81 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Yerko Leiva
81 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Vadim Romanov
81 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Andres Bolaño
72 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Bayron Oyarzo Muñoz
72 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Yerko Leiva
65 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Elias Rojas
59 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Vicente Ramírez
58 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Marcelo Morales
54 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Javier Altamirano
48 ‘
Unión La Calera
Gol : Francisco Pozzo
46 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Joan Cruz
43 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Nicolás Avellaneda
42 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Vicente Lavín
25 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Juan Manuel Requena
Goal! The score is now 0-1.
Universidad Chile
4-3-3
Gabriel Castellón 25
Gabriel
Castellón
Nicolás Fernández 6
Nicolás
Fernández
Bianneider Tamayo 31
Bianneider
Tamayo
Nicolás Ramírez 5
Nicolás
Ramírez
Marcelo Morales 14
Marcelo
Morales
Agustín Arce 28
Agustín
Arce
Lucas Emilio Barrera 29
Lucas
Emilio
Barrera
Israel Poblete 8
Israel
Poblete
Javier Altamirano 19
Javier
Altamirano
Ignacio Vásquez 23
Ignacio
Vásquez
Juan Martín Lucero 18
Juan
Martín
Lucero
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Bench
  • 2
    Franco Calderón
  • 4
    Diego Vargas
  • 16
    Elias Rojas
  • 21
    Vadim Romanov
  • 26
    Matías Riquelme
  • 27
    Andres Bolaño
  • 30
    Ignacio Sáez
  • 34
    Vicente Ramírez
  • 36
    Franco Ronny Fernández Rivas
Unión La Calera
4-3-3
Nicolás Avellaneda 1
Nicolás
Avellaneda
C. Díaz 25
C.
Díaz
Cristián Gutiérrez 4
Cristián
Gutiérrez
Daniel Gutiérrez 27
Daniel
Gutiérrez
Vicente Lavín 6
Vicente
Lavín
Juan Manuel Requena 24
Juan
Manuel
Requena
J. Soto 29
J.
Soto
C. Moya 5
C.
Moya
M. Hiriart 17
M.
Hiriart
Francisco Pozzo 9
Francisco
Pozzo
Matías Rodrigo Campos López 19
Matías
Rodrigo
Campos
López
  • Entrenador
  • 0
    Martín Cicotello
  • Bench
  • 7
    Bayron Oyarzo Muñoz
  • 8
    Yerko Leiva
  • 10
    Kevin Méndez
  • 12
    Nelson Espinoza
  • 18
    A. Encinas
  • 20
    Joan Cruz
  • 21
    Benjamín Argandoña
  • 26
    M. Maturana
  • 30
    Maximiliano Fernández
9
Esquinas
1
9
Remates fuera de objetivo
5
13
Tiros Totales
6
157
Ataques
128
90
Ataques peligrosos
53
61
% de Posesión de Balón
39
110
Caja fuerte para pelotas
113
0
Fuera de juego
1
0
Objetivos
1
8
Intentos de gol
1
12
Tiros libres
11
11
Faltas
10
5
Disparos Bloqueados
5
4
Sustituciones
5
29
Saques de banda
26
0
Asistencias
1
1
TarjetasRojas
0
3
Tarjetas amarillas
4
1
Tarjetas Amarillasrojas
0
4
Disparos a puerta
1
1
Lesiones
2
Últimos enfrentamientos
ULC 3 – 3 UCH 24/06/2026
ULC 2 – 2 UCH 14/06/2026
ULC 0 – 4 UCH 28/07/2025
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ULC 0 – 1 UCH 05/10/2024

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Unión La Calera?

U de Chile vuelve a la acción el domingo 5 de julio a las 12:30 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, nuevamente por la Copa Chile 2026.

Unión La Calera enfrenta un día antes, el sábado 4 de julio a las 15:00 horas, a Unión San Felipe en el Valle del Aconcagua.

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