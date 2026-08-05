Datos Clave Aforo multitudinario: Las autoridades aprobaron una capacidad total de 45.000 espectadores en Ñuñoa. Vuelve la visita: Se destinará una zona exclusiva en el estadio para recibir a un grupo de hinchas de Colo Colo. Tecnología brasileña: Azul Azul implementará un nuevo sistema de reconocimiento facial para evitar la suplantación de identidad en las puertas.

El Superclásico del fútbol chileno ya se empieza a jugar fuera de la cancha. A semanas del choque entre Universidad de Chile y Colo Colo, pactado para el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas, las reuniones en materia de seguridad entregaron las primeras grandes novedades para el evento en el Estadio Nacional, marcando un punto de inflexión respecto a los últimos años.

La gran noticia para los fanáticos es que el partido no solo se jugará a estadio casi lleno, sino que la Delegación Presidencial dio luz verde para terminar con una de las restricciones más polémicas del último tiempo: el coloso de Ñuñoa volverá a recibir a la hinchada visitante.

¿Cuál es el aforo para el Superclásico U de Chile vs Colo Colo en el Estadio Nacional?

El compromiso será una verdadera prueba de fuego para la organización. Según reveló el periodista Fernando Agustín Tapia en Radio Pauta, el marco de público estará a la altura de la historia del enfrentamiento.

“Me llega de muy buena fuente que señala que ya hay un acuerdo con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana: aforo de 45.000 espectadores”, confirmó categóricamente el comunicador en su espacio radial.

¿Cuántos hinchas de Colo Colo podrán asistir al Superclásico?

El retorno de la parcialidad alba al recinto de Ñuñoa es un hecho. Si bien la fanaticada estudiantil copará la inmensa mayoría de las gradas, el “Cacique” no estará solo en su visita al Nacional.

“Tengo una información relevante (…) El próximo 23 de agosto juegan Universidad de Chile y Colo Colo el Superclásico. Ese es el partido en el que se vuelve a permitir hinchada visitante”, partió detallando Tapia, para luego especificar la ubicación exacta que tendrá la visita.

De acuerdo a la información del periodista, serán “800 personas de Colo Colo en la Tribuna Pacífico Norte”, sector que estará encapsulado con un fuerte contingente de seguridad para evitar cruces entre ambas parcialidades.

La inédita medida de seguridad que implementará Azul Azul

Más allá de la distribución del público, el Superclásico de este 2026 traerá consigo una fuerte innovación tecnológica en los torniquetes. La concesionaria que rige los destinos de la U buscará erradicar por completo la reventa ilegal y el ingreso de personas con prohibición de acceso.

Para lograrlo, Tapia adelantó que “en este partido va a debutar un nuevo sistema de reconocimiento facial, que Azul Azul ha adquirido con una empresa brasileña”. Esta medida obligará a que los asistentes deban validar su identidad biométrica de forma estricta antes de pisar las tribunas del Nacional, convirtiendo a este cruce en un plan piloto para el futuro de la seguridad en los estadios del país.

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