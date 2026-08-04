Unión San Felipe y Universidad de Chile se enfrentan este miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Chile 2026. El partido será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite San Felipe vs U de Chile por la Copa Chile 2026?

El encuentro entre Unión San Felipe y Universidad de Chile se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Felipe vs U de Chile por la Copa Chile 2026?

Unión San Felipe vs Universidad de Chile juegan este miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar por la Copa Chile.

  • Fecha: Miércoles 5 de agosto
  • Hora: 18:00 horas
  • Estadio: Estadio Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

Árbitros de San Felipe vs U de Chile

  • Árbitro: Rodrigo Carvajal
  • 1er asistente: Alejandro Molina
  • 2do asistente: Manuel Marín
  • 4to árbitro: Mario Salvo

¿Cómo llegan San Felipe y U de Chile?

Unión San Felipe llega a este compromiso con cuatro partidos consecutivos sin ganar. En el regreso de la Primera B, el Uni Uni suma dos derrotas al hilo, mientras que en la Copa Chile suman 7 puntos y están obligados a ganar para tener opciones de clasificar a los octavos de final.

Por su parte, Universidad de Chile enfila tres victorias seguidas, la última de ellas frente a Huachipato en el Campeonato Nacional. En la Copa Chile, en tanto, los azules son líderes del Grupo D con 10 puntos y con un empate abrocharán su pase a la siguiente ronda.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el pasado 28 de junio en el Estadio Nacional con triunfo para el Romántico Viajero por 2-0.

Formaciones de San Felipe vs U de Chile

Formación de San Felipe

Andrés Fernández; Martín Ramírez, Kevin Serrano, Cristián Suárez, Diego Bravo; Luis García, Bryan González, Gonzalo Jara; Franco Lobos, Bairo Riveros, Agustín Fontana. DT: Juan José Luvera.

Formación de U de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Diego Vargas; Marcelo Díaz, Israel Poblete, Javier Altamirano; Gonzalo Reyna, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.

San Felipe vs U de Chile minuto a minuto

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 6
Unión San Felipe
05/08/2026 18:00
No Comenzado Municipal Stadium of San Felipe – San Felipe
Universidad Chile
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
UNI 0 – 2 UCH 28/06/2026
UCH 2 – 0 UNI 01/09/2012
UNI 0 – 1 UCH 23/03/2012
UNI 0 – 3 UCH 10/09/2011
UCH 1 – 0 UNI 17/07/2011

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