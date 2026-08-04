Datos Clave Anuncio: La U de Chile renovó el contrato de Bianneider Tamayo. Duración: El defensor tenía contrato hasta fines de 2027, pero lo extendió hasta 2029. Interés desde España: El anuncio llega en medio del interés de Almería, club de la Segunda División española.

Universidad de Chile sigue avanzando en el mercado de pases. Tras oficializar a Gonzalo Reyna y mientras espera por Tobías Reinhart, los azules blindaron a una de sus jóvenes valores.

Se trata de Bianneider Tamayo, quien poco a poco se ha ido ganando un lugar en el equipo de Fernando Gago. El anuncio llega luego del interés por parte de UD Almería de la Segunda División de España para llevarse al defensor venezolano.

Bianneider Tamayo extendió su vínculo con el Romántico Viajero 🤘🏼

Nuestro defensor de 21 años seguirá defendiendo los colores de la U hasta 2029 🔵🔴



¡Felicidades, Bianneider! Que sea una gran etapa juntos 👏🏼 pic.twitter.com/veVxMoGsV8 — Universidad de Chile (@udechile) August 4, 2026

U de Chile blinda a Bianneider Tamayo

El zaguero mantenía contrato vigente hasta diciembre de 2027, sin embargo, aprovechando su gran momento, desde Azul Azul optaron extender el vínculo hasta 2029.

La decisión se debe al gran rendimiento que ha mostrado Tamayo en el Campeonato Nacional, pero también a su proyección, considerando que tiene apenas 21 años.

La reacción de Tamayo tras renovar con U de Chile

Luego de extender su contrato con el Romántico Viajero, Bianneider Tamayo conversó con los canales oficiales del club y manifestó estar “muy feliz, he disfrutado bastante la instancia en este hermoso Club, que me ha acogido de una manera muy linda. Agradezco seguir confiando en mí y por esta nueva oportunidad”.

“En lo personal me siento muy bien, con mucha confianza; gracias a Dios he podido sumar muchos minutos y he tenido el respaldo del cuerpo técnico y los jugadores. Eso ha sido gratificante y fructífero para mí”, agregó.

𝐓𝐚𝐦𝐚𝐲𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟗 🤘🏼

🗣️ “Estoy muy feliz, he disfrutado bastante la instancia en este hermoso Club, que me ha acogido de una manera muy linda”.



¡Vamos por más, Bianneider! 🔵🔴 pic.twitter.com/r1Sm5rk4kn — Universidad de Chile (@udechile) August 4, 2026

Los números de Bianneider Tamayo en U de Chile

Bianneider Tamayo llegó a Universidad de Chile proveniente de Caracas en septiembre de 2024 a reforzar las divisiones inferiores del club. Su debut oficial llegó en abril de 2025, cuando sumó sus primeros minutos en el triunfo por 3-1 sobre Magallanes en la Copa Chile.

Este 2026, el venezolano ha jugado 15 partidos con la camiseta azul e incluso anotó su primer gol con el Romántico Viajero, frente a O’Higgins en la fecha 13 del Campeonato Nacional.

Su buen nivel provocó que Almería de la Segunda División de España se fijara en él, sin embargo, este anuncio prácticamente echa por tierra la posibilidad de que parta a Europa en este mercado.

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