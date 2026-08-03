Datos Clave Nueva sede: El partido se jugará en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera. El motivo: Un transformador explotó en la tribuna preferencial del Lucio Fariña el sábado. El horario: Miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas.

Unión San Felipe confirmó el cambio de localía para recibir a Universidad de Chile este miércoles 5 de agosto, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026. El partido, que originalmente se iba a disputar en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, se trasladará al Estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

El motivo del cambio es una emergencia que ya había afectado otro partido del fin de semana. El pasado sábado, un transformador ubicado en el sector de tribuna preferencial del Lucio Fariña explotó momentos antes del duelo entre Deportes Limache y Ñublense, generando chispas y fuego en la techumbre del recinto. El servicio eléctrico debió cortarse por completo por seguridad, y el propio partido de esa jornada terminó suspendido.

La falla eléctrica que dejó fuera de servicio el Lucio Fariña

Según informó el club tomatero en sus redes sociales, el desperfecto se produjo por un recalentamiento en el transformador que entrega energía al sector de tribuna Preferencial/Bulnes. Personal de Bomberos concurrió al lugar para controlar la situación, y debido a los trabajos de reparación necesarios, el recinto no estará disponible para albergar el duelo entre Unión San Felipe y la U esta semana.

El nuevo escenario para Unión San Felipe vs Universidad de Chile

El partido se disputará finalmente en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera, a pocos kilómetros de Quillota, el miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas. La U llega a la cita como líder del Grupo D con 10 puntos, mientras que el Uní Uní marcha tercero con siete unidades, en un duelo clave para la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Chile.

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