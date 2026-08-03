Datos Clave Salida solicitada: Cristopher Toselli pidió dejar Universidad de Chile para recuperar continuidad durante el segundo semestre. Destino en Primera: Deportes Limache tiene encaminadas las gestiones para incorporar al arquero de 38 años. Posible reencuentro: Si queda inscrito a tiempo, Toselli podría enfrentar a la U el sábado 15 de agosto.

Universidad de Chile prepara una nueva salida en pleno mercado de fichajes. Cristopher Toselli pidió dejar el Centro Deportivo Azul y tiene encaminada su llegada a Deportes Limache, luego de no sumar minutos oficiales durante la temporada 2026.

La operación tomó fuerza tras el acuerdo de la U por Jordan García, arquero colombiano de 21 años que llegaría cedido desde León de México. Con Gabriel Castellón como titular y un nuevo competidor en camino, Toselli optó por buscar continuidad en otro equipo de la Liga de Primera.

¿Por qué Cristopher Toselli pidió salir de la U de Chile?

Entendiendo que Gabriel Castellón se ha mantenido como el estelar indiscutido durante la temporada, Toselli quedó como el arquero con menos espacio dentro del plantel.

El ex portero de Universidad Católica no ha sumado minutos oficiales durante todo este 2026, una situación que lo mantenía relegado. Ante el inminente arribo de un nuevo competidor extranjero para el puesto, que redujo todavía más sus posibilidades de sumar minutos, Toselli decidió tomar las riendas de su futuro y le comunicó a la gerencia su intención de salir de manera anticipada para recuperar la regularidad bajo los tres palos.

¿En qué equipo jugará Cristopher Toselli?

La rápida respuesta desde las oficinas del Centro Deportivo Azul no se hizo esperar. Según reveló el portal partidario La Voz Azul, las gestiones con Deportes Limache estarían avanzadas para que el experimentado arquero de 38 años continúe su carrera allí.

Aunque durante semanas se especuló con el interés de Deportes La Serena y Magallanes, fueron finalmente los “Tomateros” quienes habrían tomado ventaja en las conversaciones para sumar jerarquía a su plantel. Por ahora, resta que la institución oficialice los términos definitivos de su salida desde el CDA.

🚨¿SE VEÍA VENIR? | Universidad de Chile dejará partir al meta azul, Cristopher Toselli, a Club Deportes Limache tras la llegada del joven colombiano.



Según pudo saber #LaVozAzul, el arquero de 38 años le pidió salir a la gerencia deportiva para poder tener minutos en primera… pic.twitter.com/kPQJSly68J — La Voz Azul (@LaVozAzul_) August 3, 2026

¿Cuándo juegan Deportes Limache vs U de Chile?

El dato que más morbo genera en esta operación es el calendario. Cristopher Toselli podría reencontrarse rápidamente con sus ex compañeros si su llegada a Deportes Limache se concreta y queda inscrito a tiempo.

El conjunto tomatero recibirá a la U el sábado 15 de agosto, a las 17:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, por la fecha 19 de la Liga de Primera. De estar disponible, el arquero podría enfrentar a los azules apenas unos días después de abandonar el Centro Deportivo Azul.

¿Quién es Jordan García, el arquero que llegaría a la U?

La llegada de Jordan García explica el cambio que se produjo en la portería azul. El joven guardameta colombiano de 21 años, que destacó con su selección en el Mundial Sub 20 disputado en Chile, aterrizaría en Ñuñoa proveniente del Club León de México.

Según detalló el portal azteca SoyFiera, el León decidió ceder a García para liberar con urgencia una plaza de jugador extranjero. El préstamo de García sería por seis meses, con una cláusula que permitiría extenderlo por una temporada adicional. Su incorporación dejó a Toselli con un espacio todavía más reducido, sentenciando su inminente salida de la institución universitaria.

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