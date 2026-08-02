Lucas Assadi no defrauda a Fernando Gago, y en su retorno a la oncena titular de Universidad de Chile logró entregar dos asistencias en el duelo ante Huachipato por el Campeonato Nacional 2026. El joven volante azul se desempeñó como extremo izquierdo, pero recorrió las dos bandas y asistió a Eduardo Vargas y Marcelo Morales para la victoria azul ante los Acereros.

Tras el pitazo final, Assadi fue escogido como el mejor jugador del compromiso, y frente a las cámaras de TNT Sports reveló detalles sobre su baja de rendimiento que lo habían mantenido en el banco de suplentes y fuera de las citaciones de Pintita. El joven atacante apuntó a difíciles episodios en su entorno familiar y también por su decisión de renovar con los Azules a pesar del interés de equipos extranjeros.

Assadi se sincera en su retorno a la titularidad

Junto al comunicador Marcelo Díaz, Lucas Assadi mostró su cara más sensible al ser consultado por el retorno a las titularidades en Universidad de Chile, al mencionar que pasó un momento bastante delicado por la pérdida de sus dos abuelos maternos. El formado en los cadetes azules apuntó a los difíciles momentos familiares y dedicó su gran actuación a su madre.

“Más allá de no ser citado hubieron cosas personales. Perdí a mis dos abuelos maternos en un mes. No es grato ver a la mamá triste, así que esta actuación es dedicada a ella y a mi papá. Volví a jugar para aportar al equipo”, señaló Lucas, quien mostró su lado más sensible y dedicó su rendimiento ante Huachipato a su círculo más cercano.

El joven universitario también mandó un mensaje de agradecimiento a la hinchada de la U, que volvió a decir presente en el Estadio Nacional tras semanas de protesta ante la dirigencia de Azul Azul. Para cerrar su conversación tras recibir el premio como mejor jugador del partido, Marcelo Díaz consultó sobre los rumores que se generaron en el mercado de fichajes ante una posible salida de Assadi de los Azules, pero el atacante respondió tajante con un “Por algo sigo acá y estoy feliz”.