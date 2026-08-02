Datos Clave Nuevo arquero: U de Chile cerró la llegada de Jordan García ¿Quién es?: Colombiano de 21 años que viene cedido del Club León de México Tres refuerzos listos: Se suma a Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart

Mientras hay una fiebre futbolera por Vozinha en nuestro país, U de Chile no se queda atrás y en silencio contrató un arquero que también proviene del exterior y que será competencia para Gabriel Castellón, dado que el director técnico Fernando Gago no está conforme con lo que entrega Cristopher Toselli.

La U aseguró a Jordan Garcia, golero colombiano de 21 años que viene cedido desde el Club León de México, según dio a conocer el periodista César Luis Merlo, experto en el mercado de pases.

¿Quién es Jordan García, el nuevo arquero de U de Chile?

Jordan García, nuevo arquero de U de Chile, nació el 20 de junio de 2005, e hizo sus divisiones inferiores en Fortaleza CEIF, escuadra con la que debutó en el profesionalismo en la temporada 2023, y jugó 59 partidos, recibiendo 53 goles en contra y dejando en 23 ocasiones su valla invicta.

En 2025 pasó a León y solo estuvo una temporada antes de que lo mandarán a préstamo a la U. Actuó solo tres partidos y nunca convenció a los técnicos Ignacio Ambriz y Javier Gandolfi, quien llegó en marzo de este 2026.

Además, ha sido seleccionado en las categorías menores de Colombia: jugó el Sudamericano Sub 20 de Venezuela en 2025, jugando los siete partidos de su equipo y en el Mundial de la categoría del mismo año acá en Chile, con la misma cantidad de partidos, logrando el tercer lugar de la competición.

Los refuerzos de U de Chile para el segundo semestre de 2026

Aparte de Jordan García, U de Chile confirmó hace algunas semanas al delantero argentino Gonzalo Reyna, quien llega cedido desde Racing, y a sus 19 años es una apuesta en el club, mientras que tiene un acuerdo con Tobías Reinhart, volante trasandino de 26 años que hasta ahora jugaba en Reggiana de la Serie B de Italia, aunque para este fichaje faltan los últimos detalles.

También tenía listo al defensa uruguayo Valentín Gauthier, pero su arribo se frustró después de no pasar los exámenes médicos, ya que venía con un edema óseo en el tobillo.

En cuanto a las posibles partidas, hay dos jugadores que interesan en el exterior: Juan Martín Lucero, quien no ha rendido en la U, tiene una propuesta de Independiente de Gustavo Quinteros, mientras que el venezolano Bianneider Tamayo es tentado por Almería de España, elenco que juega en la Segunda División de aquel país.