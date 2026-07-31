Datos Clave Sin ofertas: Universidad de Chile no ha recibido propuestas formales por Javier Altamirano ni Franco Calderón. Caso Reinhart: Fernando Gago anticipó que la próxima semana podría entregar novedades sobre el mediocampista argentino. Próximo desafío: La U recibirá a Huachipato este domingo 2 de agosto, a las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.

Fernando Gago decidió golpear la mesa frente a la ola de rumores que sacude al Centro Deportivo Azul. El entrenador de Universidad de Chile enfrentó los micrófonos para aclarar de raíz las supuestas salidas de Javier Altamirano y Franco Calderón, asegurando que ambos futbolistas siguen siendo piezas fundamentales para afrontar el segundo semestre.

El técnico no esquivó ningún tema y también fue consultado por Tobías Reinhart, el mediocampista argentino de la Reggiana que tendría un acuerdo para incorporarse al cuadro laico. Aunque Gago evitó confirmar la operación por respeto institucional, dejó abierta la puerta para entregar la ansiada confirmación durante la próxima semana.

¿Se van Javier Altamirano y Franco Calderón de la U de Chile?

Javier Altamirano y Franco Calderón continuarán en Universidad de Chile mientras no aparezca una oferta real que modifique el escenario. Gago aseguró que no existe ninguna propuesta formal en el CDA y que necesita a todos los integrantes del plantel.

Los dos jugadores fueron vinculados durante los últimos días con Liga Deportiva Universitaria de Quito, club dirigido por Gustavo Álvarez. Las versiones tomaron fuerza debido a la pérdida de protagonismo de ambos futbolistas dentro de la formación titular azul.

“Todos los futbolistas que están hoy en el plantel yo los necesito. Y acá al club no ha llegado ninguna oferta, entonces son jugadores del plantel y van a trabajar y se van a pelear un puesto como todos”, explicó de manera rotunda el entrenador argentino.

Gago también descartó que la cantidad de minutos disputados hasta ahora determine la consideración que tendrá de cada jugador durante la segunda rueda. “Independientemente de si han jugado más, menos, pocos minutos, necesito de todos y lo vamos a trabajar de esa manera”, concluyó.

¿Qué pasó con el fichaje de Tobías Reinhart en la U de Chile?

La llegada de Tobías Reinhart todavía no ha sido oficializada por Universidad de Chile, aunque los reportes conocidos durante las últimas horas desde Italia indican que existe un acuerdo total para que el volante se incorpore al equipo.

Reinhart tiene 26 años, pertenece a la Reggiana de la Serie B y firmaría un contrato por dos años y medio con el conjunto estudiantil. La operación permanece a la espera de sus últimos trámites antes de ser anunciada oficialmente.

Consultado directamente por el jugador, Gago prefirió respetar los procedimientos internos del club y evitó hablar de un futbolista que todavía no pisa el Centro Deportivo Azul. “Voy a responder igual que respondí la semana pasada, por una cuestión de que también hay que entender de que hay situaciones que yo no puedo hablar de un futbolista que no está en la institución”.

Sin embargo, el entrenador cerró su respuesta con una frase que abrió la puerta a novedades inminentes: “Pero bueno, veremos la semana que viene te la respondo”.

¿Cuándo cierra el mercado de pases del fútbol chileno?

El libro de pases de la Liga de Primera 2026 cerrará el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas. Universidad de Chile todavía tiene margen administrativo para completar la llegada de Reinhart o resolver eventuales movimientos de última hora dentro de su plantel.

Las bases permiten que los equipos incorporen hasta tres refuerzos durante esta ventana de invierno. Además, contemplan un cuarto cupo de fichaje en caso de que se concrete la venta de un futbolista por al menos 250 mil dólares antes del inicio de la fecha 19.

¿Cuándo juega U de Chile vs Huachipato?

Mientras la gerencia deportiva trabaja contra el reloj, el plantel se enfoca en la cancha. Universidad de Chile enfrentará a Huachipato este domingo 2 de agosto, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional, en un duelo válido por la fecha 17 de la Liga de Primera 2026.

La U viene de iniciar la segunda rueda con un revitalizador triunfo por 2-1 sobre Audax Italiano en La Florida, gracias a los goles de Agustín Arce y Eduardo Vargas. En dicho encuentro, Charles Aránguiz ingresó de gran forma durante el segundo tiempo, pavimentando su eventual regreso a la estelaridad.

¿Cuál sería la formación de la U de Chile vs Huachipato?

Charles Aránguiz asoma como la principal gran novedad de Universidad de Chile para enfrentar a los acereros. El histórico mediocampista reemplazaría a Israel Poblete, mientras que Gago mantendría el resto de la base utilizada en la reciente victoria.

“No debería haber mayores cambios en la formación, salvo Charles Aránguiz que arranque por Israel Poblete”, adelantó el periodista Marcelo Díaz en el programa Data Sports de TNT Sports.

Si el entrenador concreta esa modificación, la probable formación de la U sería con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.