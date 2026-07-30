Datos Clave Los dichos: En abril, Marcelo Díaz aseguró que Michael Clark había “ordenado la casa” en la U de Chile. Críticas: A raíz de la formalización de Clark, hinchas han recordado estas declaraciones y cuestionado duramente al capitán azul. La defensa: Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, salió a defender a Díaz de las críticas por parte de los fanáticos.

Este jueves arrancó la formalización de Michael Clark, expresidente de Azul Azul por el denominado “Caso Sartor”. En medio de esta situación, muchos han apuntado en redes sociales contra el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, por sus dichos sobre el ingeniero comercial de hace algún tiempo.

Esto provocó la respuesta de la presidenta de la concesionaria, Cecilia Pérez, quien alzó la voz para defender a Díaz y entregarle su apoyo por los cuestionamientos que ha recibido en las últimas horas.

Cecilia Pérez sale en defensa de Marcelo Díaz en la U de Chile

Previo al directorio de este jueves en el Centro Deportivo Azul, la abogada conversó con los medios de comunicación y aprovechó la instancia para condenar los comentarios que ha recibido el capitán del primer equipo.

“Lo que ha pasado con Marcelo Díaz yo lo encuentro condenable. La incitación al odio que se ha hecho en contra de él lo encuentro injusto, lo encuentro súper doloroso, y si me tengo que parar acá ante ustedes cada vez que tenga que hacerlo para defender a jugadores como Marcelo Díaz, lo voy a hacer”, señaló.

“Situaciones y escenarios de la vida se dan en ciertas circunstancias. Él lo hizo en ese momento, pero no avala la violencia digital que ha vivido”, sentenció.

¿Qué dijo Marcelo Díaz sobre Clark en la U de Chile?

Los recordados dichos de Marcelo Díaz tuvieron lugar el pasado 23 de abril, previo al Clásico Universitario y luego que se confirmara la salida de Michael Clark de la presidencia de Azul Azul.

“Le deseamos lo mejor. Agradecemos su gestión. En estos cinco años, me quedó grabada la frase que ‘iba a ordenar la casa’. Eso fue lo que hizo”, dijo en aquella oportunidad el capitán del Romántico Viajero.

“Ordenó el club, hoy está muy sólido económicamente. Yo le dije personalmente, que ahora vaya a disfrutar de su familia y que se preocupe más de la familia”, completó.

Estos dichos han sacado ronchas en los hinchas, sobre todo con los nuevos antecedentes que se conocen del Caso Sartor, por lo que algunos fanáticos le han reprochado a Díaz en sus redes sociales su postura con Clark.