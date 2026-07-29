Datos Clave Vuelco en Azul Azul: La operación con la que Michael Clark tomó el control quedó sin efecto Cecilia Pérez sigue: La presidenta de Azul Azul no corre riesgo inmediato de salir ¿Cuándo cambia el directorio?: Solo si un nuevo controlador adquiere el paquete accionario

Siguen los problemas en U de Chile: La continuidad de Cecilia Pérez como presidenta de Azul Azul se transformó en una de las grandes interrogantes entre los hinchas durante este miércoles, luego de un importante vuelco que remeció a la concesionaria que rige los destinos del club, aunque por el momento el puesto de la exministra de Gobierno no corre riesgo.

Todo se originó tras la resciliación del contrato que dejó sin efecto la operación con la que Michael Clark había tomado el control del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport en diciembre de 2024, devolviendo las cuotas a Asesorías e Inversiones Sartor, actualmente en liquidación.

La decisión, dada a conocer a través de un hecho esencial de la concesionaria, significa que la operación que permitió a Clark consolidar el control de Azul Azul quedó sin efecto, en la antesala de la formalización que enfrentará este jueves 30 de julio. De esta forma, el futuro del principal paquete accionario quedó en manos del liquidador Eduardo Godoy, según informó la periodista Daniela Alegría.

¿Por qué Cecilia Pérez no corre riesgo por el momento en U de Chile?

Porque la resciliación del contrato no modifica automáticamente la composición del directorio de Azul Azul. La actual mesa directiva, encabezada por Cecilia Pérez, fue elegida por la junta de accionistas y mantiene plena vigencia, por lo que la exministra continuará en la presidencia de la concesionaria mientras no exista una nueva elección o un cambio en el control societario.

La operación que quedó sin efecto afecta la estructura de propiedad de las cuotas del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport, pero no provoca la salida inmediata de los directores. Por eso, pese al vuelco que remeció a Azul Azul y a la formalización que enfrentará Michael Clark este jueves, el gobierno corporativo del club se mantiene sin modificaciones.

¿Cuándo podría cambiar el directorio de Azul Azul?

El escenario podría modificarse si el liquidador Eduardo Godoy concreta la venta de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, vehículo que controla el principal paquete accionario de Azul Azul. En ese caso, el nuevo inversionista podría convertirse en el controlador indirecto de la concesionaria y, si reúne los apoyos necesarios en una junta de accionistas, impulsar la elección de un nuevo directorio.

Por ahora, ese proceso aún está lejos de concretarse. Primero deberá definirse el futuro de los activos de Asesorías e Inversiones Sartor en el marco de la liquidación concursal y encontrar un comprador para las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. Solo una vez concretada esa eventual venta podría abrirse la puerta a una nueva elección del directorio y, con ello, abrir la posibilidad de un eventual cambio en la presidencia de Cecilia Pérez.