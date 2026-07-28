Datos Clave La propuesta: La U hizo una oferta formal a Newell’s por un préstamo con opción de compra de Bruno Cabrera, según Radio ADN. El obstáculo: Newell’s invirtió en el 90% del pase de Cabrera a inicios de año y la propuesta no los convence. Exigen que la U compre parte del pase. La situación de Cabrera: Jugó solo 6 de 16 partidos en el primer semestre, pero fue titular el pasado fin de semana en el inicio del Clausura ante Talleres.

Universidad de Chile continúa trabajando para sumar nuevos refuerzos de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional. Los azules pretenden potenciar la defensa y un campeón con Coquimbo Unido apareció en el horizonte: Bruno Cabrera.

El zaguero pertenece actualmente a Newell’s Old Boys, club que adquirió el 90% de su pase a inicios de temporada. En las últimas horas Azul Azul se movió y realizó una oferta formal por el jugador, según reveló Radio ADN, sin embargo, el ofrecimiento no convence al elenco rosarino.

U de Chilo hizo oferta por Cabrera a Newell’s

El entorno de Cabrera confirmó a Radio ADN que existe conversación entre ambos clubes, lo que valida el interés concreto de la U. Pero la postura de Newell’s es clara: con una inversión del 90% del pase ya realizada, el club no quiere desprenderse del jugador bajo una fórmula que no recupere parte de ese dinero.

La única salida para que la operación se concrete es que la U compre parte del pase de Cabrera, opción que elevaría el costo de la incorporación para Azul Azul pero que podría ser la única manera de convencer a al elenco trasandino de un posible traspaso.

¿Qué pasa con Cabrera en Newell’s?

El central argentino tuvo un primer semestre irregular en Rosario: jugó solo 6 de los 16 partidos. Sin embargo, fue titular el pasado fin de semana en el debut del Torneo Clausura y se mantendría en el equipo para el partido del jueves ante Independiente, lo que refuerza la postura de Newell’s de no querer cederlo en este momento.

Con Gauthier descartado tras no superar los exámenes médicos y la negociación por Cabrera enfrentando obstáculos concretos, la U deberá definir en los próximos días si está dispuesta a comprar parte del pase del defensor o si activa otra alternativa en el mercado.