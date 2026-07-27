Datos Clave Fichaje en duda: Valentín Gauthier no superó los exámenes médicos y su llegada a Universidad de Chile quedó paralizada. Duda histórica: Cristián Castañeda apuntó a que podría haber información no revelada en la fallida operación. Palabra oficial: Cecilia Pérez aclaró que el club aplica sus protocolos y que el zaguero aún “no es jugador de la U”.

El mercado de fichajes de invierno está siendo un escenario complejo para Universidad de Chile. Hasta el momento, el equipo dirigido por Fernando Gago solo ha sumado a Gonzalo Reyna, pero la gran polémica se instaló en torno a la fallida incorporación de Valentín Gauthier, quien no superó los chequeos médicos previos.

El estado físico de los jugadores vuelve a poner a la U en el ojo del huracán, tal como ocurrió a principios de año con Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Esta sumatoria de situaciones colmó la paciencia de los referentes históricos de la institución.

¿Qué dijo Cristián Castañeda sobre los refuerzos de la U de Chile?

Cristián Castañeda, exjugador y figura emblemática del “Romántico Viajero”, no se guardó nada al analizar la gestión de fichajes de Azul Azul. Apuntando directamente al caso del zaguero que no superó las pruebas, el histórico lateral levantó suspicacias sobre el verdadero motivo de la caída del traspaso.

“Es preocupante. No puede ser que no se investigue bien cuando se hace el contacto. Quiero creer que la lesión no es grave”, comenzó señalando Castañeda en diálogo con RedGol. Sin embargo, luego lanzó una dura advertencia: “Me parece raro que lo bajen, a menos que haya algo más allá que nosotros no sepamos. Quizás va por ahí más la cosa, más que por la lesión, algo que no están diciendo”.

“A la U no le pueden pasar este tipo de cosas, más si viene con experiencias anteriores. A lo mejor eso mismo los ha puesto más quisquillosos, porque lo que pasó con Rivero es realmente preocupante“, sentenció al citado medio.

¿Qué pasó exactamente con el fichaje de Valentín Gauthier?

El jugador en cuestión es el defensa Valentín Gauthier, quien tenía todo acordado para llegar en calidad de préstamo al Centro Deportivo Azul. No obstante, el zaguero no pasó los exámenes médicos debido a una rebelde lesión en el tobillo derecho, dolencia que ya lo ha marginado de las canchas en más de una ocasión.

¿Qué respondió Cecilia Pérez sobre la llegada de Gauthier?

Ante la ola de dudas y el limbo en el que quedó el jugador, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, salió al paso de los cuestionamientos y aclaró la postura de la concesionaria.

“Nosotros estamos aplicando lo que corresponde, que son los protocolos internos del club. Esto está en proceso, para conocer todos los antecedentes y, finalmente, tomar una decisión“, explicó la timonel laica. Para cerrar el tema, Pérez fue tajante: “Un jugador es parte de la Universidad de Chile sólo cuando es presentado ante la prensa. Antes de eso, no se puede hablar que un fichaje está caído o no. Simplemente, por el momento, no es jugador de la U”.

A este enredo administrativo se suma el contexto de Gonzalo Reyna. Pese a que fue presentado oficialmente como refuerzo, ha trascendido que el delantero sufrió un desgarro en una práctica y no estaría disponible de inmediato, sumando otra situación física que complica la planificación de Fernando Gago.