Universidad de Chile debuta en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026 con el pie derecho, ya que en su visita a Audax Italiano logró imponerse por 2-1 en el marcador. Los Azules con goles de Agustín Arce y Eduardo Vargas lograron quedarse con el partido en el Estadio Bicentenario de La Florida frente a 4.632 asistentes, e igualan en puntaje a Universidad Católica, actual escolta de la división.

Con este resultado, los Azules registran 27 unidades, al igual que los Cruzados, y se mantienen ambos a 12 puntos de distancia del líder, Colo Colo. Por su parte, los Tanos se estancan en la décimotercera ubicación con 16 puntos, a dos unidades de los puestos de descenso.

Vargas comanda la victoria azul en La Florida

En un entretenido encuentro disputado en La Florida, ambas escuadras buscaron la apertura del marcador con llegadas destacadas al arco del rival, pero fue Universidad de Chile quien golpeó el marcador. A los 22’ minutos, Eduardo Vargas aguantó el balón en el área y dejó sólo a Agustín Arce con un taco. El joven volante azul remató cruzado y marcó el primero de los universitarios.

Los Tanos no bajaron los brazos tras el gol y buscaron la igualdad con múltiples chances de gol, y encontraron el empate en el segundo tiempo. A los 57’ minutos Esteban Matus lanzó un centro preciso al segundo palo que conectó Federico Mateos para poner tablas en el Bicentenario de La Florida.

Universidad de Chile tenía la misión de no dejar escapar los tres puntos, y fue Eduardo Vargas quien volvió a imponer a los Azules en el marcador. A los 77’ minutos, Turboman recuperó el balón, comandó el ataque azul, se sacó a la defensa y con un remate de derecha venció a Tomás Ahumada para el 2-1.

Estadísticas de Audax vs U de Chile

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 16 Audax Italiano 1 2 Descanso : 0 1 Tiempo Completo Municipal Bicentennial Stadium of La Florida – Santiago de Chile Universidad Chile Federico Joel Mateos 57′ Agustín Arce 22′

Agustín Arce 22′ E. Vargas 77′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Juan Martín Lucero 87 ‘ Universidad Chile Sustitución : Franco Calderón 85 ‘ Audax Italiano Sustitución : Diego Coelho 78 ‘ Audax Italiano Sustitución : Mario Sandoval 78 ‘ Audax Italiano Sustitución : Favian Loyola 77 ‘ Universidad Chile Gol : E. Vargas 74 ‘ Universidad Chile Sustitución : Juan Martín Lucero 69 ‘ Audax Italiano Sustitución : M. Collao 69 ‘ Audax Italiano Sustitución : Giovani Chiaverano 65 ‘ Universidad Chile Sustitución : Lucas Assadi 65 ‘ Universidad Chile Sustitución : Charles Aránguiz 57 ‘ Audax Italiano Gol : Federico Joel Mateos 39 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : P. Guajardo 33 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Bianneider Tamayo 22 ‘ Universidad Chile Gol : Agustín Arce 19 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Raimundo Rebolledo Goal – Eduardo Jesus Vargas Rojas 1-2 Shot – Eduardo Jesus Vargas Rojas Right Footed Shot Goal Goal – Federico Mateos 1-1 Shot – Federico Mateos Head Shot Goal Goal – Agustin Arce 0-1 Shot – Agustin Arce Right Footed Shot Goal Audax Italiano Audax Italiano 4-3-3 1 T.

Ahumada 35 Raimundo

Rebolledo 13 E.

Ferrario 4 D.

Piña 23 E.

Matus 28 Federico

Joel

Mateos 32 B.

Soto 19 C.

Pinares 7 P.

Guajardo 11 F.

Troyansky 27 M.

Fuentes Entrenador

0 Patricio Graff

Bench

6 Mario Sandoval



8 M. Collao



9 Diego Coelho



16 O. Rojas



17 Favian Loyola



21 Giovani Chiaverano



25 Pedro Garrido



29 Marcelo Ortiz



30 Ariel Uribe

Universidad Chile Universidad Chile 3-1-4-2 25 Gabriel

Castellón 17 Fabián

Hormazábal 5 Nicolás

Ramírez 31 Bianneider

Tamayo 29 Lucas

Emilio

Barrera 7 Maximiliano

Guerrero 8 Israel

Poblete 23 Ignacio

Vásquez 14 Marcelo

Morales 11 E.

Vargas 28 Agustín

Arce Entrenador

0 Fernando Gago

Bench

1 Cristopher Toselli



2 Franco Calderón



6 Nicolás Fernández



10 Lucas Assadi



18 Juan Martín Lucero



19 Javier Altamirano



20 Charles Aránguiz



21 Vadim Romanov



38 Diego Cofre

2 Esquinas 5 5 Remates fuera de objetivo 6 13 Tiros Totales 10 97 Ataques 91 31 Ataques peligrosos 55 49 % de Posesión de Balón 51 119 Caja fuerte para pelotas 114 8 Disparos Dentro del Área 6 5 Tiros fuera del área 4 1 Fuera de juego 1 1 Objetivos 2 12 Saques de puerta 8 10 Intentos de gol 11 12 Tiros libres 11 11 Faltas 12 2 Salvadas 4 0 Disparos Bloqueados 3 5 Sustituciones 4 23 Saques de banda 22 63 Pases largos 39 20 Placajes 17 1 Asistencias 1 390 Pases 387 315 Pases exitosos 318 81 Porcentaje de Pases Exitosos 82 2 Tarjetas amarillas 2 5 Disparos a puerta 4 3 Lesiones 1 14 Total de Cruces 25 4 Cruces Precisas 9 11 Intercepciones 16 48 Duelo Ganados 47 24 Intentos de regate 12 11 Regates exitosos 5 9 Pases clave 8 2 Grandes Oportunidades Creadas 0 1 Grandes Oportunidades Perdidas 0 46 Porcentaje de regates exitosos 42 29 Pases largos exitosos 18 46 Porcentaje de pases largos exitosos 46 Últimos enfrentamientos AI 0 – 0 UCH 30/01/2026 AI 3 – 1 UCH 17/08/2025 AI 1 – 1 UCH 14/03/2025 AI 1 – 0 UCH 28/07/2024 UCH 1 – 0 AI 24/02/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Audax y U de Chile?

Audax Italiano deberá viajar al sur del país para la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026 para visitar a Universidad de Concepción. El duelo entre el Campanil y los Tanos se disputará el próximo viernes 31 de julio a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, Universidad de Chile se reencontrará con su fanaticada en el Estadio Nacional, ya que tendrá que recibir a Huachipato. El duelo entre Azules y Acereros se jugará el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 17:30 horas.