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Universidad de Chile debuta en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026 con el pie derecho, ya que en su visita a Audax Italiano logró imponerse por 2-1 en el marcador. Los Azules con goles de Agustín Arce y Eduardo Vargas lograron quedarse con el partido en el Estadio Bicentenario de La Florida frente a 4.632 asistentes, e igualan en puntaje a Universidad Católica, actual escolta de la división.

Con este resultado, los Azules registran 27 unidades, al igual que los Cruzados, y se mantienen ambos a 12 puntos de distancia del líder, Colo Colo. Por su parte, los Tanos se estancan en la décimotercera ubicación con 16 puntos, a dos unidades de los puestos de descenso.

Vargas comanda la victoria azul en La Florida

En un entretenido encuentro disputado en La Florida, ambas escuadras buscaron la apertura del marcador con llegadas destacadas al arco del rival, pero fue Universidad de Chile quien golpeó el marcador. A los 22’ minutos, Eduardo Vargas aguantó el balón en el área y dejó sólo a Agustín Arce con un taco. El joven volante azul remató cruzado y marcó el primero de los universitarios. 

Los Tanos no bajaron los brazos tras el gol y buscaron la igualdad con múltiples chances de gol, y encontraron el empate en el segundo tiempo. A los 57’ minutos Esteban Matus lanzó un centro preciso al segundo palo que conectó Federico Mateos para poner tablas en el Bicentenario de La Florida.

Universidad de Chile tenía la misión de no dejar escapar los tres puntos, y fue Eduardo Vargas quien volvió a imponer a los Azules en el marcador. A los 77’ minutos, Turboman recuperó el balón, comandó el ataque azul, se sacó a la defensa y con un remate de derecha venció a Tomás Ahumada para el 2-1. 

Estadísticas de Audax vs U de Chile

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 16
Audax Italiano
26/07/2026 18:30
1
2
Descanso : 0 1
Tiempo Completo Municipal Bicentennial Stadium of La Florida – Santiago de Chile
Universidad Chile
  • Federico Joel Mateos 57′
  • Agustín Arce 22′
  • E. Vargas 77′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Juan Martín Lucero
87 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Franco Calderón
85 ‘
Audax Italiano
Sustitución : Diego Coelho
78 ‘
Audax Italiano
Sustitución : Mario Sandoval
78 ‘
Audax Italiano
Sustitución : Favian Loyola
77 ‘
Universidad Chile
Gol : E. Vargas
74 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Juan Martín Lucero
69 ‘
Audax Italiano
Sustitución : M. Collao
69 ‘
Audax Italiano
Sustitución : Giovani Chiaverano
65 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Lucas Assadi
65 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Charles Aránguiz
57 ‘
Audax Italiano
Gol : Federico Joel Mateos
39 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : P. Guajardo
33 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Bianneider Tamayo
22 ‘
Universidad Chile
Gol : Agustín Arce
19 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Raimundo Rebolledo
Goal – Eduardo Jesus Vargas Rojas 1-2
Shot – Eduardo Jesus Vargas Rojas Right Footed Shot Goal
Goal – Federico Mateos 1-1
Shot – Federico Mateos Head Shot Goal
Goal – Agustin Arce 0-1
Shot – Agustin Arce Right Footed Shot Goal
Audax Italiano
4-3-3
T. Ahumada 1
T.
Ahumada
Raimundo Rebolledo 35
Raimundo
Rebolledo
E. Ferrario 13
E.
Ferrario
D. Piña 4
D.
Piña
E. Matus 23
E.
Matus
Federico Joel Mateos 28
Federico
Joel
Mateos
B. Soto 32
B.
Soto
C. Pinares 19
C.
Pinares
P. Guajardo 7
P.
Guajardo
F. Troyansky 11
F.
Troyansky
M. Fuentes 27
M.
Fuentes
  • Entrenador
  • 0
    Patricio Graff
  • Bench
  • 6
    Mario Sandoval
  • 8
    M. Collao
  • 9
    Diego Coelho
  • 16
    O. Rojas
  • 17
    Favian Loyola
  • 21
    Giovani Chiaverano
  • 25
    Pedro Garrido
  • 29
    Marcelo Ortiz
  • 30
    Ariel Uribe
Universidad Chile
3-1-4-2
Gabriel Castellón 25
Gabriel
Castellón
Fabián Hormazábal 17
Fabián
Hormazábal
Nicolás Ramírez 5
Nicolás
Ramírez
Bianneider Tamayo 31
Bianneider
Tamayo
Lucas Emilio Barrera 29
Lucas
Emilio
Barrera
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Israel Poblete 8
Israel
Poblete
Ignacio Vásquez 23
Ignacio
Vásquez
Marcelo Morales 14
Marcelo
Morales
E. Vargas 11
E.
Vargas
Agustín Arce 28
Agustín
Arce
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Bench
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 2
    Franco Calderón
  • 6
    Nicolás Fernández
  • 10
    Lucas Assadi
  • 18
    Juan Martín Lucero
  • 19
    Javier Altamirano
  • 20
    Charles Aránguiz
  • 21
    Vadim Romanov
  • 38
    Diego Cofre
2
Esquinas
5
5
Remates fuera de objetivo
6
13
Tiros Totales
10
97
Ataques
91
31
Ataques peligrosos
55
49
% de Posesión de Balón
51
119
Caja fuerte para pelotas
114
8
Disparos Dentro del Área
6
5
Tiros fuera del área
4
1
Fuera de juego
1
1
Objetivos
2
12
Saques de puerta
8
10
Intentos de gol
11
12
Tiros libres
11
11
Faltas
12
2
Salvadas
4
0
Disparos Bloqueados
3
5
Sustituciones
4
23
Saques de banda
22
63
Pases largos
39
20
Placajes
17
1
Asistencias
1
390
Pases
387
315
Pases exitosos
318
81
Porcentaje de Pases Exitosos
82
2
Tarjetas amarillas
2
5
Disparos a puerta
4
3
Lesiones
1
14
Total de Cruces
25
4
Cruces Precisas
9
11
Intercepciones
16
48
Duelo Ganados
47
24
Intentos de regate
12
11
Regates exitosos
5
9
Pases clave
8
2
Grandes Oportunidades Creadas
0
1
Grandes Oportunidades Perdidas
0
46
Porcentaje de regates exitosos
42
29
Pases largos exitosos
18
46
Porcentaje de pases largos exitosos
46
Últimos enfrentamientos
AI 0 – 0 UCH 30/01/2026
AI 3 – 1 UCH 17/08/2025
AI 1 – 1 UCH 14/03/2025
AI 1 – 0 UCH 28/07/2024
UCH 1 – 0 AI 24/02/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Audax y U de Chile?

Audax Italiano deberá viajar al sur del país para la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026 para visitar a Universidad de Concepción. El duelo entre el Campanil y los Tanos se disputará el próximo viernes 31 de julio a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, Universidad de Chile se reencontrará con su fanaticada en el Estadio Nacional, ya que tendrá que recibir a Huachipato. El duelo entre Azules y Acereros se jugará el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 17:30 horas.

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