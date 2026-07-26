Universidad de Chile debuta en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026 con el pie derecho, ya que en su visita a Audax Italiano logró imponerse por 2-1 en el marcador. Los Azules con goles de Agustín Arce y Eduardo Vargas lograron quedarse con el partido en el Estadio Bicentenario de La Florida frente a 4.632 asistentes, e igualan en puntaje a Universidad Católica, actual escolta de la división.
Con este resultado, los Azules registran 27 unidades, al igual que los Cruzados, y se mantienen ambos a 12 puntos de distancia del líder, Colo Colo. Por su parte, los Tanos se estancan en la décimotercera ubicación con 16 puntos, a dos unidades de los puestos de descenso.
Vargas comanda la victoria azul en La Florida
En un entretenido encuentro disputado en La Florida, ambas escuadras buscaron la apertura del marcador con llegadas destacadas al arco del rival, pero fue Universidad de Chile quien golpeó el marcador. A los 22’ minutos, Eduardo Vargas aguantó el balón en el área y dejó sólo a Agustín Arce con un taco. El joven volante azul remató cruzado y marcó el primero de los universitarios.
Los Tanos no bajaron los brazos tras el gol y buscaron la igualdad con múltiples chances de gol, y encontraron el empate en el segundo tiempo. A los 57’ minutos Esteban Matus lanzó un centro preciso al segundo palo que conectó Federico Mateos para poner tablas en el Bicentenario de La Florida.
Universidad de Chile tenía la misión de no dejar escapar los tres puntos, y fue Eduardo Vargas quien volvió a imponer a los Azules en el marcador. A los 77’ minutos, Turboman recuperó el balón, comandó el ataque azul, se sacó a la defensa y con un remate de derecha venció a Tomás Ahumada para el 2-1.
Estadísticas de Audax vs U de Chile
- Federico Joel Mateos 57′
- Agustín Arce 22′
- E. Vargas 77′
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Ahumada
Rebolledo
Ferrario
Piña
Matus
Joel
Mateos
Soto
Pinares
Guajardo
Troyansky
Fuentes
- Entrenador
-
0Patricio Graff
- Bench
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6Mario Sandoval
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8M. Collao
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9Diego Coelho
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16O. Rojas
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17Favian Loyola
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21Giovani Chiaverano
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25Pedro Garrido
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29Marcelo Ortiz
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30Ariel Uribe
Castellón
Hormazábal
Ramírez
Tamayo
Emilio
Barrera
Guerrero
Poblete
Vásquez
Morales
Vargas
Arce
- Entrenador
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0Fernando Gago
- Bench
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1Cristopher Toselli
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2Franco Calderón
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6Nicolás Fernández
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10Lucas Assadi
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18Juan Martín Lucero
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19Javier Altamirano
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20Charles Aránguiz
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21Vadim Romanov
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38Diego Cofre
¿Cuándo vuelven a jugar Audax y U de Chile?
Audax Italiano deberá viajar al sur del país para la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026 para visitar a Universidad de Concepción. El duelo entre el Campanil y los Tanos se disputará el próximo viernes 31 de julio a partir de las 20:00 horas.
Por su parte, Universidad de Chile se reencontrará con su fanaticada en el Estadio Nacional, ya que tendrá que recibir a Huachipato. El duelo entre Azules y Acereros se jugará el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 17:30 horas.