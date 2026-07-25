Datos Clave Motivo: problemas físicos Rival: Audax Italiano Torneo: Liga de Primera 2026

Gonzalo Reyna ni siquiera alcanzó a debutar. El extremo argentino, presentado como el único refuerzo de Universidad de Chile para la segunda rueda, quedó descartado para el duelo de este domingo ante Audax Italiano, según confirmó Emisora Bullanguera. El motivo: molestias físicas que arrastra desde los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul.

La baja golpea justo en el peor momento para el club de Ñuñoa. Con 20 años y formado en las inferiores de Racing, Reyna llegaba como la principal apuesta para renovar un plantel que no ha logrado sacudirse un problema instalado desde marzo: las lesiones, que ya se transformaron en el karma de la temporada azul.

El calendario de lesiones vuelve a golpear a la U antes de La Florida

Sin su fichaje disponible, Fernando Gago deberá repetir prácticamente la misma base de jugadores que usó durante todo el primer semestre para visitar a Audax Italiano en La Florida. Una noticia que cae mal entre los hinchas, que esperaban ver caras nuevas en el arranque de la segunda rueda.

Gago insiste en la pelea por el título pese a las bajas

El trasfondo hace más urgente el partido: la U marcha 12 puntos abajo de Colo Colo en la tabla, y Gago ha sido enfático en that el objetivo del semestre sigue siendo meterse en la pelea por el título. Sin su refuerzo estrella y con un plantel que no logra estabilizarse físicamente, ese objetivo empieza a complicarse antes incluso de que arranque la fecha.