Datos Clave Nueva alternativa: La U sumó a su lista de opciones al mediocampista Martín Río, jugador de 25 años que pertenece a Talleres de Córdoba. Fuerte competencia: El cuadro azul no corre solo, ya que San Lorenzo y Huracán también buscan el préstamo o compra del futbolista. Mercado activo: El nombre se suma a los sondeos de Azul Azul por el zaguero Bruno Cabrera, el volante Bautista Kociubinski y el arquero Thiago Cardozo.

El mercado de pases de invierno avanza lento pero con urgencias en el Centro Deportivo Azul. A falta de un par de semanas para el cierre del libro de pases (13 de agosto), Universidad de Chile solo ha oficializado la llegada de Gonzalo Reyna, un escenario que mantiene en alerta al técnico Fernando Gago en su misión de pelear por el título del Campeonato Nacional 2026.

Con la imperiosa necesidad de potenciar el mediocampo, y tras el revés con Valentín Gauthier, la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo volvió a cruzar la cordillera y encontró un nombre que aparece como alternativa de mercado para la zona media.

¿Quién es el volante argentino que busca la U de Chile?

El nuevo nombre que apareció en el horizonte laico es Martín Río. Se trata de un mediocampista argentino de 25 años que actualmente pertenece a Talleres de Córdoba, club que le está buscando una salida en esta ventana de transferencias, ya sea a través de un préstamo o una venta de un porcentaje mayoritario de su pase.

Río registra pasos por Banfield y por el Querétaro del fútbol mexicano. De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, el mediocampista posee una tasación de mercado que ronda los 1,80 millones de euros. Sin embargo, la U no corre sola: según informó el medio trasandino Talleres Mi Pasión, clubes de peso en Argentina como Huracán y San Lorenzo también lo tienen en carpeta.

🗞️ Huracán se suma al interés para sumar a Martín Río.



👉 Talleres busca la salida del volante ya sea por venta de un % mayoritario del pase o mediante un préstamo.



ℹ️ San Lorenzo y Universidad de Chile también lo tienen en carpeta para su incorporación. pic.twitter.com/vPaltHSt8d — Talleres mi pasión (@TalleresMP) July 28, 2026

¿Cómo le ha ido en 2026 al posible nuevo refuerzo de la U de Chile?

Si bien Río despertó el interés de varios clubes del continente tras su destacado paso por Banfield, su presente en el elenco cordobés ha estado marcado por la falta de continuidad.

Durante la temporada 2026, el volante suma 10 apariciones oficiales (nueve por el Torneo Apertura y una por Copa Argentina), acumulando 197 minutos en cancha y registrando un gol. Su rodaje se vio mermado a mediados de semestre debido a un desgarro muscular que lo marginó de las convocatorias, por lo que busca sumar minutos fuera de Córdoba.

¿Qué otros jugadores argentinos tiene en carpeta la U de Chile?

El nombre de Martín Río no es el único que ronda por los pasillos del CDA. La dirigencia azul mantiene un abanico de alternativas en el país vecino para terminar de estructurar su plantel.

Para suplir la fallida llegada de Gauthier en defensa, la prioridad hoy es Bruno Cabrera, central de Newell’s Old Boys. En paralelo al interés por Río, Azul Azul también sondea a Bautista Kociubinski, mediocampista de Estudiantes de La Plata, y evalúa la opción de Thiago Cardozo, arquero que viene de ser figura y campeón con Belgrano.