Datos Clave La clave: El equipamiento de BTS se redujo de 600 a 80 toneladas y se instalará sobre la pista de recortán, no sobre el césped. El daño será solo cosmético. La U de Chile: Podrá usar el Estadio Nacional para sus tres últimos partidos de local: Everton (24-25 oct), Cobresal (7-8 nov) y Unión La Calera (5-6 dic). La selección: La Roja también celebra: podrá jugar en el Nacional su único amistoso del año en suelo nacional en noviembre, ante Colombia según La Tercera.

Universidad de Chile recibió una buena noticia en el Campeonato Nacional. Esto porque si bien en un principio se dijo que los azules perderían el Estadio Nacional para sus últimos tres partidos en condición de local en el torneo por los conciertos de BTS, esta situación cambio radicalmente con el acuerdo entre el Ministerio del Deporte y la productora a cargo del espectáculo.

Según informó Radio ADN, el peso del escenario se redujo de 600 a 80 toneladas. Además, se dispuso que la implementación técnica se instale en la pista de recortán y no sobre la cancha, lo que permitirá que el impacto sobre el césped sea solo superficial. Esto elimina el problema que amenazaba al Romántico Viajero para sus últimas actuaciones en el torneo.

La U de Chile podrá usar el Nacional para sus tres últimos partidos de local

El acuerdo con la productora cambia completamente el panorama para la U. Los tres partidos de local que los azules podrían haber perdido como consecuencia del daño al césped siguen programados en el Estadio Nacional: el duelo ante Everton entre el 24 y 25 de octubre, el partido ante Cobresal entre el 7 y 8 de noviembre y el cierre ante Unión La Calera entre el 5 y 6 de diciembre.

La reducción de 600 a 80 toneladas en el equipamiento y la decisión de instalar la infraestructura sobre la pista de recortán son los dos cambios concretos que permiten proteger el césped. En un inicio se proyectaba un plazo mínimo de seis semanas para recuperar el campo de juego, sin embargo, con las modificaciones acordadas, la cancha estará lista mucho antes.

La selección chilena también celebra

La Roja también sale beneficiada con el acuerdo entre el Ministerio y la productora. Según La Tercera, la selección chilena podrá jugar en noviembre en el Estadio Nacional su único amistoso del año en suelo nacional frente a Colombia. La fecha exacta del partido no ha sido confirmada, pero la solución a los conciertos de BTS dejará disponible el principal reducto deportivo del país para el uso del combinado que dirige Nicolás Córdova.

De esta forma se comienza a poner fin a la polémica que generaron los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, los cuales están programados para el 14, 16 y 17 de octubre.