El Ministerio del Deporte autorizó el Estadio Nacional para los conciertos de BTS en octubre próximo, luego de una polémica producida hace algunas semanas por una prohibición debido a las consecuencias que esto iba a traer a la cancha del coliseo de Ñuñoa, decisión que ahora tiene un vuelco.

El hecho se produjo a través de un comunicado en el que comunicó que se resguardará el impacto que tendrá sobre la cancha del recinto, también añadiendo que la información fue entregada a actores interesados como U de Chile, la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, entre otros.

El comunicado del Ministerio del Deporte sobre conciertos de BTS

“Tras la revisión de la nueva propuesta presentada por la productora, el Ministerio del Deporte informa que el IND aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los conciertos de BTS, luego de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto. Estos ajustes permitirían reducir el impacto sobre la cancha.

El montaje del escenario 360° evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto y las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética. Asimismo, se utilizará una cubierta que permitiría mantener la ventilación y respiración del césped con la incorporación de tecnologías y métodos de protección.

Estas modificaciones cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente las medidas propuestas y permitirían reducir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto a la solicitud inicial.

La medida ha sido informada al Club Universidad de Chile, Federación de Fútbol de Chile, ANFP y Club Atlético Santiago, de modo de coordinar el desarrollo de actividades deportivas y culturales en el coliseo del principal recinto deportivo del país”.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en el Estadio Nacional?

Los conciertos de BTS en el Estadio Nacional se llevarán a cabo los días 14, 16 y 17 de octubre de 2026 en la cancha principal del recinto.