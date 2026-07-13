Datos Clave Ingreso irregular: El Servicio Nacional de Migraciones confirmó el caso de una jugadora extranjera que ingresó a Chile por un paso no habilitado, arriesgando severas consecuencias. Deben salir del país: Gran parte de los deportistas que operan con visa de turista tendrán que abandonar el territorio nacional obligatoriamente para tramitar su permiso de trabajo desde el exterior. Dura acusación: El Sifup denunció que la negligencia de los clubes obliga a los jugadores a mantener su sueldo en efectivo “bajo el colchón” ante la imposibilidad de bancarizarse.

El escándalo por los 114 futbolistas extranjeros que prestan servicios sin permiso laboral en el fútbol chileno sumó un capítulo insólito. Este lunes, tras una reunión de emergencia entre el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el presidente del Sifup, Luis Marín, el caso escaló desde una simple falta administrativa a un problema grave de gestión institucional.

Lejos de tratarse solo de un atraso en los papeles, la investigación arrojó detalles alarmantes sobre cómo operan las gerencias deportivas del fútbol nacional, exponiendo a los deportistas a la exclusión financiera, problemas de salud e incluso órdenes de no reingreso al país.

¿Qué pasará con los futbolistas extranjeros sin visa en Chile?

El panorama es drástico. Según detalló Sauerbaum, de los 114 casos detectados, solo 31 jugadores tienen trámites avanzados y podrán regularizar su situación a la brevedad. El resto deberá tomar medidas extremas: salir de Chile.

“La mayoría de los jugadores que están en esta situación van a tener que salir del país. Los clubes, mientras tanto, van a tener que hacerle el trámite para que les demos la posibilidad de reingresar con contrato”, explicó el director de Migraciones.

Sin embargo, hay dos escenarios aún más oscuros. El primero involucra a 37 jugadoras del fútbol femenino cuyos datos simplemente no existen en las plataformas de la ANFP. El segundo, y más grave, es el de una futbolista venezolana que entró a Chile por un paso no habilitado. “Su caso en particular es más grave porque ella queda con una orden de no reingreso”, confirmó la autoridad.

¿Qué dijo el Sifup sobre el escándalo de visas en el fútbol chileno?

Desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) no ocultaron su molestia por el nivel de amateurismo dirigencial. Luis Marín apuntó directamente a los gerentes y coordinadores de los clubes por abandonar a sus trabajadores, exponiéndolos a una vida en las sombras.

“El jugador o jugadora está cobrando su dinero y guardándolo bajo el colchón. Te afecta si tiene familia, si es que tiene un trámite de urgencia en la clínica o un hospital”, disparó Marín, evidenciando que los extranjeros no pueden abrir cuentas bancarias ni acceder a salud formal.

El exarquero reveló además prácticas insólitas por parte de los equipos: “Tenemos jugadores que en los días de descanso los hacen salir del país, volver y hacerse cargo del gasto de traslado y de las multas. Hay una falta de gestión y profesionalismo. Lo único que falta es que el coordinador ingrese a la cancha a jugar”.

¿Cuál es el único equipo grande que se salvó de las multas?

El proceso sancionatorio, que ya fue notificado a 36 clubes de Primera División, Ascenso y Segunda División, contempla multas altísimas que llegan hasta los 14 millones de pesos por cada jugador en situación irregular.

Pese al desastre administrativo que cruza transversalmente a la industria, Migraciones soltó un dato que encendió el morbo entre los hinchas. Frank Sauerbaum confirmó que la crisis no golpeó a todos por igual: “Puedo decir que hay una sola institución de los grandes clubes que se conocen, que no está en esta situación”. El misterio quedó instalado, mientras la ANFP y los clubes infractores preparan sus descargos contrarreloj para evitar un golpe letal a sus finanzas.

En resumen

El escándalo de las visas en el fútbol chileno se agravó tras revelarse que decenas de futbolistas extranjeros deberán abandonar el país para regularizar su situación. Migraciones confirmó que hay 37 jugadoras “fantasma” sin registros en la ANFP y una futbolista que ingresó por un paso no habilitado. El Sifup, en tanto, denunció el amateurismo de los clubes, acusando que los deportistas cobran en efectivo y viven en la irregularidad, mientras se confirmó que solo un “equipo grande” se salvó del proceso sancionatorio.

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