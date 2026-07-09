Datos Clave Lionel manda por goleada: 4.085 personas están inscritas con ese nombre en Chile, muy por encima del resto del listado. Más de 10 mil casos: La lista completa suma 10.480 personas con nombres asociados a figuras del fútbol mundial. También hay apellidos de cracks: Existen personas inscritas como Messi, Mbappé, Haaland, Bellingham y Yamal.

El fútbol también se juega en el Registro Civil. En medio de la fiebre por el Mundial 2026, el organismo reveló un curioso ranking con nombres inscritos en Chile que coinciden con algunas de las grandes figuras del fútbol mundial.

El listado tiene un ganador absoluto: Lionel, con 4.085 personas registradas. Más atrás aparecen nombres vinculados a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Jude Bellingham, Lamine Yamal y hasta apellidos usados como nombre de pila, como Messi y Mbappé.

¿Cuántas personas se llaman Lionel en Chile?

En Chile hay 4.085 personas inscritas con el nombre Lionel, según el listado difundido por el Registro Civil. El dato instala al nombre asociado a Lionel Messi como el más popular entre los vinculados a figuras del fútbol mundial.

La diferencia es amplia. El segundo lugar lo ocupa Ronaldo, con 2.208 inscritos, mientras que Harry aparece tercero con 1.923. En cuarto puesto está Kylian, que ya suma 972 personas registradas en el país.

La influencia de Messi no se queda solo en su nombre de pila. El reporte también muestra que 45 personas fueron inscritas como Messi, una señal clara del impacto cultural que el argentino sigue teniendo fuera de la cancha.

¿Cuáles son los nombres de futbolistas más inscritos en Chile?

El ranking completo informado por el Registro Civil incluye nombres de distintas generaciones: históricos, figuras actuales y futbolistas que explotaron en los últimos años. La lista suma 10.480 inscripciones asociadas a nombres o apellidos reconocibles del fútbol mundial.

Nombre inscrito Cantidad de personas Lionel 4.085 Ronaldo 2.208 Harry 1.923 Kylian 972 Cristiano 341 Jude 199 Yamal 177 Mohamed 165 Josimar 134 Kane 85 Erling 83 Messi 45 Vinícius 18 Salah 18 Haaland 14 Hakimi 6 Mbappé 2 Bellingham 2 Lamine 2 Achraf 1

¿Cuántos chilenos se llaman Messi, Mbappé o Haaland?

En Chile hay 45 personas inscritas como Messi, 2 como Mbappé y 14 como Haaland. Es decir, algunos apellidos de futbolistas terminaron convertidos en nombre de pila.

El caso Messi es el más llamativo, porque no se trata de Lionel, sino directamente del apellido del capitán argentino. También aparecen Bellingham y Lamine, ambos con dos inscritos, además de Achraf, con un caso.

Este detalle marca cómo el fútbol cruza la cultura popular. No solo inspira camisetas, tatuajes o celebraciones: también termina influyendo en la decisión más personal de una familia al momento de inscribir a un hijo o hija.

¿Se puede inscribir cualquier nombre en Chile?

En Chile existe libertad para elegir el nombre de los hijos, pero la ley establece límites. El Registro Civil recordó que los oficiales civiles pueden guiar el proceso cuando un nombre pueda generar problemas para el niño o niña.

El director nacional del Registro Civil, Omar Morales Márquez, explicó el criterio que aplica la institución: “Como institución, vemos reflejado el contexto cultural y deportivo del mundo en las elecciones de las familias chilenas. En Chile rige el principio de libertad para la determinación de los nombres por parte de los padres, y nuestros oficiales civiles están facultados para guiar este proceso”.

La autoridad también hizo un llamado a la responsabilidad al momento de elegir nombres: “La única limitante que establece la ley es que el nombre elegido no sea extravagante, ridículo, impropio de personas o que pueda causar un menoscabo moral o material para el desarrollo futuro del niño o niña. Siempre hacemos un llamado a la responsabilidad, entendiendo que un nombre acompaña a una persona durante toda su vida, aunque la normativa actual sea respetuosa y flexible con las diversas identidades de la ciudadanía”.

En resumen

El Registro Civil reveló que Lionel es el nombre futbolero más inscrito en Chile, con 4.085 personas. El listado también incluye nombres como Ronaldo, Harry, Kylian, Cristiano, Jude, Yamal y Mohamed, además de apellidos usados como nombre de pila, como Messi, Mbappé, Haaland y Bellingham. En total, la nómina informada suma 10.480 inscripciones asociadas a figuras del fútbol mundial.

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