Datos Clave El ataque: La senadora paraguaya Celeste Amarilla arremetió contra el capitán francés con insultos racistas, tratándolo de “camerunés colonizado” y lanzando burlas sobre su origen La respuesta: Mbappé publicó un comunicado fulminante en X calificando a la política como una “mujer despreciable” e “incompetente”, acusándola de dañar la imagen de su propio país. Impacto gubernamental: El conflicto escaló a nivel de Estado. La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, condenó las palabras como “abyectas e indignas” y defendió el honor de su capitán.

El ajustado triunfo por 1-0 de Francia sobre Paraguay en Filadelfia no solo dejó a los europeos en cuartos de final, sino que encendió la mecha de una polémica que está dando la vuelta al mundo. Lejos de dejar los ataques en el césped, la senadora paraguaya Celeste Amarilla utilizó sus redes sociales para cargar contra el capitán galo con una serie de ofensas que no solo cuestionaron su juego, sino que atacaron directamente su origen y dignidad, provocando una reacción sin precedentes del astro del Real Madrid.

La respuesta de Kylian Mbappé al ataque racista

Mbappé, conocido por mantener la calma ante la presión, esta vez no escatimó en dureza al utilizar su cuenta de X (ex Twitter) para responder. El delantero fue directo al hueso al dirigirse a la parlamentaria, tratándola de “mujer despreciable e indigna de su cargo” y acusándola de no representar el honor del pueblo paraguayo.

El capitán francés argumentó que la conducta de Amarilla, marcada por un racismo sin complejos, ha logrado que el mundo olvide el esfuerzo histórico de los jugadores paraguayos en el Mundial 2026, dejando en su lugar la imagen de una autoridad incompetente. “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, sentenció el máximo goleador de Francia, zanjando una polémica que escaló rápidamente a nivel gubernamental.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

El origen del escándalo de la senadora Celeste Amarilla

La furia de Mbappé se desencadenó tras una seguidilla de publicaciones inaceptables de Amarilla, quien, frustrada por la eliminación de su selección, arremetió con bajezas xenófobas. La senadora catalogó al delantero de “camerunés colonizado”, llamándolo “resentido” y “prepotente”. Sin embargo, el ataque tocó fondo cuando la parlamentaria se burló de sus raíces con una frase brutal: “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

Este nivel de agresión provocó que la ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, alzara la voz de inmediato. Ferrari se declaró “absolutamente escandalizada” y condenó con la mayor firmeza los dichos, calificándolos de “abyectos e indignos”, especialmente por provenir de una responsable política, lo que transformó este cruce en un conflicto de Estado.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Una figura marcada por la polémica

Para quienes siguen la trayectoria de la senadora Amarilla, esta arremetida no es una sorpresa. La parlamentaria del Partido Liberal Radical Auténtico tiene un largo historial de declaraciones ofensivas. En 2021, protagonizó un incidente internacional similar al atacar a la Reina Letizia de España durante una visita oficial, ninguneándola en plena Cámara de Diputados como una “periodista devenida en reina” y criticando su vestimenta en un despliegue de mal gusto que ya en ese entonces le valió el repudio de la diplomacia europea.

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