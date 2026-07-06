Datos Clave Nuevos imputados: Patricio Rubio quedó imputado junto a otras cuatro personas en el caso Primus. El presunto rol: Según la querella habría facilitado su cuenta para operaciones fraudulentas. Próxima audiencia: La causa continuará el 6 de agosto con el debate de las cautelares.

El delantero de Unión Española Patricio Rubio quedó este lunes en el centro de la actualidad judicial. El atacante de 37 años fue formalizado como imputado, junto a otras cuatro personas, en el marco del caso Primus, uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años en Chile.

El caso Primus, conocido a fines de 2023, involucra una defraudación por sobre los 100 mil millones de pesos que afectó a una de las principales empresas de factoring del país, mediante mecanismos como la falsificación de facturas y el uso de sociedades fantasma, según la investigación. La audiencia de formalización de los cinco nuevos imputados se realizó este lunes ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, por los presuntos delitos de estafa y asociación ilícita.

¿Qué se le imputa a Patricio Rubio?

Cabe precisar que se trata de acusaciones en el marco de una investigación en curso. Según lo planteado por la empresa de factoring y consignado por La Tercera, Rubio habría formado parte del círculo cercano a dos de los principales acusados y habría actuado como facilitador de instrumentos mercantiles.

De acuerdo con la querella, el delantero habría facilitado su cuenta corriente personal para la emisión de cheques que luego se registraban en los sistemas de Primus Capital bajo la identidad de otros deudores corporativos. El perjuicio atribuido a esa maniobra alcanzaría, según la acusación, los 1.226 millones de pesos.

¿Qué dice la defensa y qué viene ahora?

La defensa de Rubio ha manifestado tranquilidad frente a la investigación. Su abogado, Pablo Araya, señaló en instancias anteriores que esperaban que la fiscalía avanzara para aclarar cualquier situación que involucrara al jugador.

En la audiencia de este lunes, las defensas de los imputados pidieron además postergar la diligencia, argumentando que necesitaban más tiempo para analizar un extenso informe incorporado por la querellante. La causa continuará el próximo 6 de agosto, cuando se debatan las medidas cautelares.