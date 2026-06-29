Datos Clave Brujo Sentencia a Argentina: Bonsam predice que la Albiceleste caerá antes de lo esperado. Ghana a Cuartos: El brujo asegura que su selección llegará a los cuartos de final. Opta Dice lo Contrario: Argentina es segunda favorita con 16,3% de chances de título.

Cada Copa del Mundo tiene a sus personajes estrafalarios y el Mundial 2026 ya tiene al suyo: Nana Kwaku Bonsam, el llamado brujo de Ghana, quién se hizo famoso por “mufar” a Harry kane y que reapareció para lanzar una predicción que no pasó desapercibida.

Su sentencia es clara y sin matices: Argentina quedará eliminada antes de lo esperado, mientras que Ghana llegará a los cuartos de final del torneo.

El momento elegido no es casual. Las declaraciones del personaje ghanés llegaron justo cuando el Mundial 2026 entra en su fase de eliminación directa, donde un solo tropiezo manda a casa incluso a los más poderosos.

Un personaje con historia en los grandes torneos

No es la primera vez que Bonsam irrumpe en la conversación mundialista. El brujo lleva años construyendo un personaje que combina rituales, declaraciones explosivas y un timing mediático impecable. Cada vez que Ghana participa en una competición de peso, él aparece. Nunca ha presentado evidencia que respalde sus supuestos poderes sobrenaturales, pero eso no le ha impedido convertirse en una figura recurrente del folclore que rodea al fútbol africano.

Sus palabras generan dos tipos de reacción: quienes las leen como una estrategia de visibilidad, para él y para su selección, y quienes las toman como parte de esa tradición pintoresca que hace al fútbol mucho más grande que noventa minutos.

Argentina, obligada a responder en la cancha

Mientras Bonsam agita el ambiente, la Albiceleste sigue concentrada en lo suyo. El equipo de Lionel Scaloni llega a la Ronda de 32 como la segunda favorita según el modelo estadístico de Opta, con un 16,3% de probabilidades de levantar la Copa. Ganó sus tres partidos en la fase de grupos y tiene el cuadro más favorable entre los grandes candidatos al título. Ese camino empieza frente a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio y donde los trasandinos llegan con grandes opciones de avanzar a octavos de final, según Betsala.

Las predicciones del brujo de Ghana tendrán su veredicto en la cancha. Y la cancha, por ahora, dice que Argentina todavía tiene mucho que decir en este Mundial.

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